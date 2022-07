Florin Tănase nu pleacă acum în China! Motivul pentru care e obligat să mai rămână zece zile în România. Exclusiv

Florin Tănase (27 de ani) e cu bagajele făcute. , după ce Shanghai Port a plătit clauza de reziliere în valoare de 3 milioane de euro.

Când va pleca Florin Tănase în China. Ce îl mai ține în România pe golgheter

Tănase nu va juca așadar în FCSB – Saburtalo Tbilisi, manșa a doua din turul 2 preliminar al UEFA Europa Conference League și meciul de debut al antrenorului Nicolae Dică, dar nici nu va pleca imediat din România.

FANATIK a aflat în exclusivitate motivul pentru care „decarul” este obligat să mai rămână zece zile în țară. Din informațiile noastre, atât durează formalitățile până când Tănase va primi viza de intrare în China.

„Am avut o discuție cu el (n.r. cu Florin Tănase). Îmi place să vorbesc față în față. Nu aveam nicio problemă să lucrez cu el. Nu sunt tipul de om care să spun că s-a terminat. Eu acord și a doua șansă.

Știam că va pleca după meciul cu cei din Georgia. Am aflat aseară că va pleca de azi. Pierdem golgheterul. Am zis: ‘Ok, asta e viața, e spre binele clubului’. Acum, înainte de antrenament, am aflat că va pleca. Cu un sfert de oră înainte”, a declarat Nicolae Dică, la conferința de presă premergătoare duelului cu Saburtalo Tbilisi.

La Shanghai Port, echipă care se află pe locul 6 în SuperLiga Chineză după zece etape, Florin Tănase va avea , informație anunțată în exclusivitate de FANATIK.

Condusă de pe bancă de fostul internațional croat Ivan Leko, Shanghai Port este vicecampioana Chinei. Tănase va fi al patrulea străin din lot, după brazilienii Oscar și Paulinho și după senegalezul Cherif Ndiaye.

Patru jucători vin la FCSB să îl înlocuiască pe golgheterul campionatului

Florin Tănase a marcat 44 de goluri în ultimele două campionate la FCSB, performanță cu care s-a încununat golgheter doi ani la rând. Sosit în 2016, de la Viitorul (n.r. – Farul), mijlocașul ofensiv n-a cucerit decât un singur trofeu cu roș-albaștrii, Cupa României, în 2020. Pierderea lui „Tase” e uriașă pentru FCSB, dar Gigi Becali promite să aducă minim patru fotbaliști în locul său.

„Este vorba să plece și Olaru. L-am lăsat la 6 milioane de euro. Nu vreau să vorbesc mai mult, că după se interpretează. Că tot s-a vehiculat nu știu ce, că ce discuții au mai fost cu terenul.



Eu am fost în relații foarte prietenoase. Nu știu ce altceva mai iau. Sunt în discuții cu un atacant din străinătate, dar să vedem dacă se leagă ceva și din campionat… dacă îl dă pe Miculescu cu 500.000 îl iau. Dacă îl dă pe Ișfan cu 300.000, îl iau.

Mai vin încă patru jucători. Doi atacanți neaparat, unul în locul lui Tănase, neapărat. N-avem lot, nu a zis Tănase că nu avem lot?! El are dreptate, trebuie să ai soluții pe bancă”, a declarat Gigi Becali, la .