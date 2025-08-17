Florin Tănase nu s-a ferit de cuvinte, după Rapid – FCSB 2-2: „Nu meritau niciun punct în seara asta”

în cel mai tare meci al etapei a șasea din SuperLiga României. Campioana en-titre a avut șansa să plece cu o victorie de pe Arena Națională, dar erorile din defensivă le-au oferit alb-vișiniilor șansa de a scoate un punct.

Florin Tănase, verdict clar după Rapid – FCSB: „Trebuie să joci până la fluierul final”

Chiar dacă după doar 7 minute , FCSB nu a reușit să ia toate cele trei puncte din disputa cu rivala Rapid. Campioana din SuperLiga a avut avantaj de două goluri pe tabelă, dar s-a mulțumit cu un punct la finalul celor 90 de minute.

Elvir Koljic a redus din diferență cu o super-execuție și tot atacantul adus de la Universitatea Craiova a dat lovitura în prelungiri, după o fază la care .

După fluierul final, Florin Tănase a vorbit despre rezultatul obținut de echipa sa. Experimentatul fotbalist al roș-albaștrilor a analizat și duelul cu Aberdeen, din Europa League.

„O victorie scăpată printre degete. Cred că meritam cele 3 puncte. Ne-au egalat și am pierdut două puncte foarte importante pentru noi. Eu am plecat la vestiare, nu am prins finalul, am simțit ceva, nu am văzut golul doi al lor. Se întâmplă. Trebuie să joci până la fluierul final.

Când te egalează pe final, e normal să pună presiune, mai aveau timp să marcheze, dar nu meritau niciun punct în seara asta. Nu s-a resimțit oboseala, am făcut o partidă bună, odată ce Rapid nu și-a creat șanse, e o echipă care are jucători valoroși, consider că am făcut un meci bun”.

Florin Tănase: „Suntem obligați să dăm totul”

„Ne gândim la următorul meci. Mă simt bine și cu siguranță o să facem meciuri din ce în ce mai bune. (n. r. Europa League) Suntem obligați să dăm totul, Aberdeen nu e o echipă ușoară, dar am demonstrat de multe ori că ne putem bate cu echipele și să trecem.

Meciul ne dă încredere că o să creștem și trebuie să legăm și victoriile”, a declarat Florin Tănase.

Mihai Lixandru, replică genială după Rapid – FCSB 2-2: „Credeați că am uitat fotbalul?”

„Din păcate, ce era mai importantă, victoria, ne-a scăpat în prelungiri. A fost o greșeală, suntem alături de Ngezana, avem nevoie de el, mergem înainte. Cred că nu a fost un meci rău, am avut atitudine, organizare, s-a văzut dorința de a câștiga. Am ajuns după meciul din Kosovo la 5 dimineața. S-a văzut că avem foame de rezultate.

Se întâmplă la fotbal, au fost multe mingi pe care Ngezana le-a gestionat perfect, suntem alături de el. E normal să fie afectat, pune suflet, cu toții am trecut prin momente de genul.

De 11 luni mă chinui zi de zi, mă bucur că am jucat 90 de minute după atâta timp. Credeați că am uitat fotbalul? sunt un jucător sănătos și am nevoie doar de minute. Mergem încrezători în Scoția, calificarea este obiectivul principal. Uităm ce s-a întâmplat în seara asta și trebuie să câștigăm”, a spus Mihai Lixandru, potrivit .