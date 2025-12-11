Florin Tănase nu s-a mai ferit după ”remontada” din FCSB – Feyenoord 4-3: ”Doar Steaua poate oferi asemenea seri în Europa”

ADVERTISEMENT

”Roș-albaștrii” au obținut o victorie incredibilă la ultima fază în partida FCSB – Feyenoord 4-3, reușind să întoarcă rezultatul de la 1-3. Florin Tănase s-a arătat mândru de mentalitatea arătată de echipa sa.

Florin Tănase, entuziast după victoria din FCSB – Feyenoord 4-3

Imediat după încheierea , din etapa a 6-a a grupei unice de Europa League, Florin Tănase a venit extrem de bucuros la flash interviuri și speră ca acest joc să deblocheze întregul sezon.

”Cisotti mi-a pasat și mi-a fost ușor de acolo. Un meci senzațional la cum s-a încheiat pentru noi. Am jucat împotriva unei echipe foarte bune, care are un joc de pase… Știm stilul olandez!

Dar echipa asta a dat dovada de mentalitate puternică, alături de cei din tribună. Numai o echipă ca Steaua (n.r. – FCSB) poate oferi seri ca acestea în Europa! Sper să fie meciul nostru de deblocare și să evoluăm cum am făcut-o în sezonul trecut.

Chiricheș… Se vede! Cine știe fotbal n-are cum să-l uite așa, deodată. A intrat extraordinar, știe să construiască. Felicitări tuturor colegilor și antrenorilor”, a declarat Tănase, la .

Ce a demonstrat FCSB cu acest succes

La rândul său, mijlocașul italian Juri Cisotti, considerat de foarte mulți ca fiind cel mai bun jucător de pe teren la victoria cu Feyenoord, consideră că FCSB a demonstrat că este o echipă de mare calitate.

”Mă bucur pentru acest rezultat. E foarte important pentru noi, în fața suporterilor noștri. A fost un meci bun, am demonstrat că suntem o echipă, am făcut un rezultat frumos. Am primit două goluri, am fost puțin destabilizați și la începutul reprizei secunde.

Am demonstrat că avem spirit de grup. Am demonstrat că suntem o echipă mare, cu jucători cu calitate. E important pentru moral. Ne bucurăm, pregătim meciul cu Slobozia”, a spus el.

Mihai Toma e cu gândul la calificare

Euforic după ce , Mihai Toma este convins că ”roș-albaștrii” pot acumula 6 puncte în ultimele două etape ale grupei și să obțină calificarea în fazele eliminatorii.

”Ne bucurăm că am întors scorul. Sperăm să continuăm la fel și în Europa, și în campionat. Mă bucur că am reușit să marchez primul gol pentru FCSB. Îmi doream să marchez și să prind mai mult curaj.

După ce am marcat golul al doilea chiar am crezut în victorie. Feyenoord a fost o echipă ofensivă. Au dat două goluri din nimic. În a doua repriză am întors scorul. Putem să câștigăm și cele două meciuri rămase”, a afirmat Toma.

Clasament Europa League

În urma acestei victorii miraculoase cu Feyenoord, FCSB se află la mâna ei pentru calificarea în play-off-ul optimilor de finală ale Europa League. ”Roș-albaștrii” sunt pentru moment pe poziția 27, cu 6 puncte, dar cu victorii în ultimele două etape, în deplasare cu Dinamo Zagreb (22 ianuarie) și acasă cu Fenerbahce (29 ianuarie), își pot asigura locul între primele 24.