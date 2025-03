Florin Tănase nu se teme de nimeni în lupta pentru titlu, după FCSB – Universitatea Craiova 1-0: „Fiecare partidă este o finală”. Ce a spus despre returul cu Lyon

. Astfel, campioana României intra în play-off de pe primul loc.

Florin Tănase, după FCSB – Universitatea Craiova 1-0: „Noi am venit după un efort considerabil”

Florin Tănase a vorbit după partida de pe Arena Națională despre jocul lui FCSB și despre echipa oaspete, Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT

„Sunt trei puncte foarte importante, am reușit să terminăm pe prima poziție. Ne așteptam la un meci dificil, așa a și fost. Craiova e o echipă bună. Noi am venit după un efort considerabil. Am consumat multă energie cu Lyon.

(n.r. care este secretul tău?) Maturitatea, odată cu experiența acumulată gândești fazele mai matur. Fără o pregătire bună nu poți să joci la un așa nivel.

ADVERTISEMENT

Am fost obligați să ne mobilizăm pentru meciul acesta cu Universitatea Craiova. ADN-ul acestui club te obligă meci de meci să joci la victorie și să-i mulțumești pe acești spectatori”, a declarat Florin Tănase, după FCSB – Universitatea Craiova 1-0.

Cum vede Florin Tănase lupta pentru titlu

Florin Tănase a vorbit despre , spunând că nu se teme de nicio echipă și că rezultatele vor depinde doar de evoluția formației „roș-albastre” în cele zece meciuri din play-off.

ADVERTISEMENT

„Acum, după ce am tras atât de mult, au mai rămas foarte puține meciuri și trebuie să ne ridicăm la un nivel bun, să câștigăm titlul.

ADVERTISEMENT

Trebuie să dăm maximum la fiecare meci din play-off, tratăm fiecare partidă ca pe o finală. Primele meciuri sunt foarte importante. Să avem un start bun și să avem o viață ușoară.

(n.r. de care adversar te temi cel mai mult din play-off în lupta la titlu?) Niciunul, trebuie să ne gândim doar la noi, să fim în formă, să jucăm ca până acum, ca o echipă”, a mai spus Florin Tănase, după FCSB – Universitatea Craiova 1-0.

Florin Tănase și șansele lui FCSB în meciul de la Lyon

În finalul interviului, Florin Tănase a vorbit și despre partida retur cu Olympique Lyon, spunând că încă mai există șanse de calificare.

„Trebui să marcăm un gol repede și să realizăm o revenire spectaculoasă. Nu se știe niciodată în fotbal. Am arătat aici că putem, am avut ocazii”, a mai spus Florin Tănase, după FCSB – Universitatea Craiova 1-0.