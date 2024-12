Florin Tănase, obiectiv îndrăzneț după după Hoffenheim – FCSB 0-0: ”Vrem în primele 8”

Remiza din partida Hoffenheim – FCSB 0-0 asigură în proporție foarte mare prezența ”roș-albaștrilor” în play-off-ul Europa League, dar Florin Tănase își dorește clasarea între primele 8 și calificarea direct în optimi.

Florin Tănase, prima reacție după Hoffenheim – FCSB 0-0

La finalul , Florin Tănase s-a arătat impresionat de susținerea pe care a avut-o FCSB în tribunele PreZero Arena din Sinsheim și le-a mulțumit fanilor prezenți în Germania.

ADVERTISEMENT

”Felicitările se datorează și acestor oameni din tribună, de fapt în primul rând lor. Au fost fantastici, ne-am simțit ca acasă. Au arătat ce înseamnă România și cât de mulți își iubesc românii țara. Ne-au susținut neîncetat.

Cred că în seara asta am avut ocazii bune și puteam lua cele 3 puncte. Am întâlnit o echipă foarte bună din Germania. Sunt fericit că am făcut față cu brio și am luat un punct. Sper să mai acumulăm puncte în ultimele două partide.

ADVERTISEMENT

Cred că suntem calificați, cu o clasare între primele 24. Dar vrem mai mult! Vrem să terminăm grupa între primele 8”, a declarat Florin Tănase, la finalul meciului încheiat la egalitate pe terenul lui Hoffenheim, pentru .

Suporterii FCSB au dominat fondul sonor

Fanii români au luat cu asalt stadionul celor de Hoffenheim și au creat o la jocul din Europa League. Suporterii români au dominat fondul sonor și și-au susținut neîncetat favoriții.

ADVERTISEMENT

De altfel, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al campioanei României, pe care îi are FCSB și a fost extrem de încântat.

”De puține ori am mai văzut faza de acum două minute când au intrat portarii echipei gazdă și acum intră ai noștri. La portarii echipei gazdă s-a huiduit crâncen, la noi s-a aplaudat, că acum au intrat ai noștri și zici că jucăm acasă.

ADVERTISEMENT

Doar FCSB poate face asta în străinătate și, desigur, echipa națională. Dacă stau bine și mă gândesc, FCSB e echipă națională. Vor fi mult peste 4.000. În sectorul nostru vor fi 2.000, dar în ultimele minute au intrat doar suporterii noștri pe stadion”, a spus Stoica.