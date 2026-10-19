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Florin Tănase, ocazie monumentală în Cipru! Fostul căpitan de la FCSB, aproape de a doua reușită în tricoul lui Omonia Nicosia. Video

Catalin Oprea
19.10.2026 | 20:59
Florin Tanase ocazie monumentala in Cipru Fostul capitan de la FCSB aproape de a doua reusita in tricoul lui Omonia Nicosia Video
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Lovitură pentru fostul căpitan de la FCSB! Antrenorul i-a stabilit rolul pentru partida din Europa
Florin Tănase (31 de ani) a oferit ratarea etapei în Cipru, după un dribling de efect.
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Aventura lui Florin Tănase (31 de ani) în fotbalul cipriot nu decurge conform așteptărilor. Internaționalul român întâmpină dificultăți mari în a-și câștiga un loc stabil de titular la Omonia Nicosia. Transferat în această vară de la FCSB, mijlocașul ofensiv a fost folosit puțin de antrenorul norvegian Henning Berg. Acesta a strâns doar o singură prezență în primul unsprezece din cele șapte partide disputate până în prezent de gruparea din Nicosia în acest sezon.

Titular cu Olympiakos Nicosia, dar rezervă neutilizată pentru meciul din Europa

Titularizat în campionat în meciul de acasă împotriva celor de la Olympiakos Nicosia, Florin Tănase a ratat o șansă providențială importantă la scorul de 0-2 pentru oaspeți .Atacantul român a preluat excelent în interiorul careului și a culcat un adversar printr-un dribling de efect, însă finalizarea a lăsat enorm de dorit: din poziție ideală, Tănase a șutat moale, direct în brațele portarului advers. O ratare importantă pentru internaționalul român, care a fost înlocuit în minutul 67, la scorul de 1-2.

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Totuși, această titularizare vine la pachet cu o veste proastă pentru român: prezența sa pe teren în campionat înseamnă că va fi lăsat din nou pe banca de rezerve în confruntarea din UEFA Europa League. Decizia staffului tehnic este una strategică, menită să ofere odihnă garniturii de bază pentru duelul extrem de important împotriva lusitanilor de la Benfica Lisabona. Astfel, Tănase este văzut mai degrabă ca o soluție pentru rotația lotului în meciurile interne. Acesta urmează să înceapă ca rezervă pentru a treia oară consecutiv în faza ligii din UEFA Europa League.

Cifre modeste pentru fostul golgheter din SuperLigă de la sosirea la Omonia

Tănase nu a reușit deocamdată să convingă prin cifrele sale pe pământ cipriot. În toate competițiile, românul a strâns un singur gol marcat și nicio pasă decisivă, având evoluții episodice. Acesta a bifat o repriză în Supercupa pierdută cu Pafos, iar în campionat a strâns aproximativ 170 minute jucate în 5 meciuri.

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Nici în Europa League situația sa nu a fost diferită, bifând un singur minut în victoria surprinzătoare obținută în fața celor de la Celta Vigo (1-0, echipa la care evoluează Ionuț Radu) și 21 de minute în succesul categoric cu Celje, scor 3-0. În ciuda minutelor puține bifate de român, Omonia Nicosia traversează o formă excelentă pe plan european, ocupând locul 6 în clasamentul general din UEL, poziție ce asigură calificarea directă în optimile de finală.

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  • 1.800.000 milioane de euro este cota actuală de piață a lui Florin Tănase
  • 30 de meciuri jucate și 5 goluri înscrise este bilanțul acestuia la echipa națională
  • 329 de meciuri are Tănase în tricoul celor de la FCSB, perioadă în care a marcat 106 goluri și a oferit 56 de pase decisive
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