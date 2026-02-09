Florin Tănase, one-man show în Oțelul – FCSB 1-4. „Assist-uri geniale, nu pase de doi metri. Uitați-vă cum îl așteaptă pe Olaru”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

FCSB a obținut un succes extrem de important la Galați, 4-1 cu Oțelul, și s-a apropiat la doar două puncte de zona play-off. Eroul meciului a fost Florin Tănase, care a contribuit la toate cele 4 reușite ale campioanei. Mihai Stoica a analizat prestația fotbalistului într-o intervenție la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Florin Tănase, one-man show în Oțelul – FCSB 1-4. Concluziile lui Mihai Stoica

Mihai Stoica a subliniat faptul că evoluția lui Florin Tănase a fost una extraordinară. „Decarul” a oferit assist-urile pentru primele 3 reușite ale echipei, iar apoi a stabilit scorul final. „Tănase, Olaru, Bîrligea, ieri (n.r. duminică) toți au avut ceva special. Tănase, într-adevăr, cifre ca ieri n-a avut niciodată în cariera lui, să dai un gol și să pasezi decisiv de trei ori. Și nu e vorba de pase de doi metri, să rămâi în statistici că ai un assist.

La primul gol a avut o acțiune excepțională, l-a șicanat pe Lameira și a pasat decisiv lui Dani Bîrligea. A bătut apoi cornerul impecabil. Faza de la golul 3 este cea mai frumoasă pe care am realizat-o în ultima vreme. A fost o tranziție extraordinar de bine realizată. Dacă vedeți cât de mult așteaptă Florin Tănase să-l vadă pe Darius Olaru cum se demarcă.

Iar golul lui Darius Olaru, golul 3, este aproape identic cu golul pe care l-a marcat la Cluj, dintr-o fază asemănătoare, dar acolo assist-ul a venit din partea lui Florinel Coman”, a declarat oficialul campioanei la FANATIK SUPERLIGA. .

FCSB, victorie spectaculoasă la Galați

FCSB a trecut peste eșecul dur suferit contra lui CFR Cluj și are 3 victorii consecutive în Superliga. După două succese la limită, 1-0 cu Csikszereda și 2-1 cu FC Botoșani, campioana a făcut spectacol la Galați contra Oțelului și s-a apropiat de zona play-off.

„A fost un meci aproape perfect pentru noi, aveam foarte mare nevoie nu numai de victorie, ci și de o evoluție la nivelul acesta, împotriva unei echipe puternice. E adevărat că am sancționat greșelile, cel puțin la primele două goluri, dar fotbalul fără greșeli… se termină 0-0 și nu câștigă nimeni”, a afirmat Mihai Stoica, în exclusivitate pentru FANATIK.

Florin Tănase, cifre excelente în acest sezon

, cu 12 reușite în toate competițiile, iar „decarul” a ajuns la 7 pase decisive după meciul de la Galați, fiind depășit la acest capitol doar de Juri Cisotti, care a oferit 9 asisst-uri coechipierilor. Tănase este pe primul loc și într-un clasament al contribuțiilor decisive, cu 19.

