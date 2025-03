Florin Tănase l-a contrazis pe Gigi Becali după arbitrajul de la Rapid – FCSB 0-0: ”Fazele importante le-a gestionat corect”

Florin Tănase (30 de ani) a avut o reacție mult mai blândă , la adresa arbitrajului, la finalul . Finanțatorul roș-albaștrilor l-a ”desființat” pe arbitrul asistent Radu Ghinguleac (44).

Florin Tănase, mult mai blând la adresa arbitrajului decât Gigi Becali, după Rapid – FCSB

Tănase a subliniat că nu mai are sens să comenteze deciziile brigăzii de arbitri. Mijlocașul a apreciat că Radu Petrescu a arbitrat în fazele importante corect, chiar dacă nu a înțeles de ce Dawa a primit primul cartonaș galben premergător eliminării. Tănase a dezvăluit că Petrescu i-a comunicat că Radu Ghinguleac i-a influențat hotărârea.

”(…) Din păcate, a fost acel roșu. A fost al doilea galben, dar nu am înțeles ce s-a întâmplat la primul. Arbitrul mi-a spus că i-a semnalizat tușierul. Nu știu cum a văzut el. Probabil s-a gândit să dea cartonașul galben după primul jucător care a căzut.

Fazele importante le-a gestionat corect, zic eu. E normal atunci când se pune presiune să apară greșeli. Nu mai are rost să comentăm arbitrajul. Jocul a fost acesta. Probabil dacă marcăm, câștigăm”, a declarat Florin Tănase, la .

El a precizat că totuși rezultatul de egalitate este mulțumitor în acest context: ”Din nou 0-0, e a doua oară în acest an. Ținând cont că am jucat cu om în minus atâta timp, este bun și un punct. Am avut ocazii uriașe în prima repriză. Puteam să marcăm. Probabil că altul era jocul. Mergem mai departe, e bun și un punct.

Tănase: ”N-am fost la 100%. Mi-a prins bine meciul acesta cât am jucat”

Am mai jucat vârf. Trebuia să mă sacrific pentru echipă. Am încercat să fac ce trebuie. Cred eu că puteam marca și în a doua parte, chiar dacă eram cu om în minus.

(…) Trebuie să ne refacem bine zilele acestea până la meciul cu Lyon. Știm cu toții că Lyon este o echipa puternică. Trebuie să ne depășim. Vom juca în fața unui stadion arhiplin și trebuie să facem totul pentru a câștiga.

N-am fost la 100%. Nu m-am antrenat în toate zilele. Mi-a prins bine meciul acesta cât am jucat. Voi fi mai bine la următorul. La ce echipe sunt în play-off pare că va fi cel mai strâns. Noi trebuie să ne concentrăm la fiecare meci pe care îl vom juca”.