Florin Tănase, out din primul 11 al FCSB după ce Gigi Becali i-a zis să se lase? Verdictul lui Meme. Exclusiv

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Gigi Becali (68 de ani) nu și-a menajat deloc vedetele după ce FCSB a pierdut surprinzător, scor 0-1, contra unei echipe CFR Cluj care părea în derivă. Patronul fostei campioane l-a atacat dur pe căpitanul echipei, Florin Tănase (31 de ani), căruia i-a sugerat să se lase dacă nu mai are chef să joace fotbal. Mihai Stoica și-a spus și el punctul de vedere în acest caz.

Ce spune Mihai Stoica după ce Florin Tănase a fost criticat aspru de Gigi Becali: „Nu sunt antrenor”

CFR Cluj, o echipă care se confruntă cu numeroase probleme financiare, dar și de efectiv, a învins-o pe FCSB în etapa a 6-a de SuperLiga. Andrei Cordea, în minutul 77 din penalty, a ținut în Ardeal toate cele 3 puncte. Trebuie spus că formația antrenată de Marius Șumudică a intrat în insolvență cu doar câteva zile înainte de partida cu rivalii din Capitală.

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Cum era de așteptat, . Mai multe vedete ale lui Marius Baciu (51 de ani) au intrat în colimatorul patronului. Atacul la Florin Tănase a fost, de departe, cel mai vehement. Becali a lăsat să se înțeleagă faptul că „decarul” ar putea să-și piardă locul de titular.

În emisiunea MM la FANATIK, managerul general al roș-albaștrilor s-a pronunțat și el în legătură cu evoluțiile căpitanului de la Cluj și din ultimele etape. Mihai Stoica (61 de ani) a spus, în primă fază, că speră ca staff-ul tehnici să găsească o formulă standard și să nu mai aibă loc atât de multe schimbări tactice de la un meci la altul.

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„(n.r. Vezi echipa în momentul de față și fără Tănase?) Nu sunt antrenor și nici nu dau lecții antrenorilor. Acestea nu sunt chestii pe care le comentez. (n.r. Este într-o scădere de formă?) Ne uităm la meciuri… A fost folosit pe mai multe poziții și el. A luat acel cartonaș galben (n.r. cu CFR Cluj), a spus Meme.

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Cum ar fi jucat Mihai Stoica împotriva lui CFR Cluj

Tot în cadrul emisiunii MM la FANATIK, „tactica” pe care cei de la CFR Cluj au adoptat-o în meciul de duminică. Mihai Stoica spune că gazdele „au gândit-o” foarte bine și au lăsat iarba mai mare pentru acest duel. Acesta lucru a îngreunat jocul echipei la construcție.

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Dat fiind acest aspect, Meme spune că el ar fi renunțat la posesie și, în aceste condiții din Gruia, ar fi jucat mult mai direct. „Terenul… au gândit-o foarte bine. Au lăsat iarba foarte mare și ne-a incomodat puțin la construcție. Eu aș fi preferat să jucăm mult mai tranșant. Eu aș renunța la posesie când văd că nu e o posesie constructivă, că nu ne mișcăm foarte mult”, explică MM.

În ajutorul afirmațiilor sale, Stoica dă exemplul meciului bun al FCSB-ului contra lui FC Argeș. În prima etapă a sezonului, pe Ghencea, elevii lui Baciu s-au impus cu 2-0, într-un meci în care posesia a aparținut piteștenilor. „Mie mi-a plăcut cum am jucat, cum am abordat tactic meciul cu FC Argeș în prima etapă. FC Argeș ne-a fost superioară la posesie, dar noi am câștigat 2-0 fără ca FC Argeș să aibă vreo ocazie”.

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