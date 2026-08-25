Sport

Florin Tănase, out din primul 11 al FCSB după ce Gigi Becali i-a zis să se lase? Verdictul lui Meme. Exclusiv

Căpitanul celor de la FCSB, Florin Tănase, a fost criticat dur de Gigi Becali, după eșecul cu CFR Cluj. Va ieși „decarul” din primul 11? Ce spune Mihai Stoica.
Adrian Baciu
25.08.2026 | 15:00
Florin Tanase out din primul 11 al FCSB dupa ce Gigi Becali ia zis sa se lase Verdictul lui Meme Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Reacția lui Mihai Stoica după ce Florin Tănase a fost criticat aspru de Gigi Becali. Sursa foto: colaj Fanatik
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Gigi Becali (68 de ani) nu și-a menajat deloc vedetele după ce FCSB a pierdut surprinzător, scor 0-1, contra unei echipe CFR Cluj care părea în derivă. Patronul fostei campioane l-a atacat dur pe căpitanul echipei, Florin Tănase (31 de ani), căruia i-a sugerat să se lase dacă nu mai are chef să joace fotbal. Mihai Stoica și-a spus și el punctul de vedere în acest caz.

Ce spune Mihai Stoica după ce Florin Tănase a fost criticat aspru de Gigi Becali: „Nu sunt antrenor”

CFR Cluj, o echipă care se confruntă cu numeroase probleme financiare, dar și de efectiv, a învins-o pe FCSB în etapa a 6-a de SuperLiga. Andrei Cordea, în minutul 77 din penalty, a ținut în Ardeal toate cele 3 puncte. Trebuie spus că formația antrenată de Marius Șumudică a intrat în insolvență cu doar câteva zile înainte de partida cu rivalii din Capitală.

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Cum era de așteptat, Gigi Becali nu și-a iertat echipa după un nou joc modest, de această dată concretizat printr-un eșec. Mai multe vedete ale lui Marius Baciu (51 de ani) au intrat în colimatorul patronului. Atacul la Florin Tănase a fost, de departe, cel mai vehement. Becali a lăsat să se înțeleagă faptul că „decarul” ar putea să-și piardă locul de titular.

În emisiunea MM la FANATIK, managerul general al roș-albaștrilor s-a pronunțat și el în legătură cu evoluțiile căpitanului de la Cluj și din ultimele etape. Mihai Stoica (61 de ani) a spus, în primă fază, că speră ca staff-ul tehnici să găsească o formulă standard și să nu mai aibă loc atât de multe schimbări tactice de la un meci la altul.

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„(n.r. Vezi echipa în momentul de față și fără Tănase?) Nu sunt antrenor și nici nu dau lecții antrenorilor. Acestea nu sunt chestii pe care le comentez. (n.r. Este într-o scădere de formă?) Ne uităm la meciuri… A fost folosit pe mai multe poziții și el. A luat acel cartonaș galben (n.r. cu CFR Cluj), a spus Meme.

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Cum ar fi jucat Mihai Stoica împotriva lui CFR Cluj

Tot în cadrul emisiunii MM la FANATIK, oficialul celor de la FCSB a remarcat „tactica” pe care cei de la CFR Cluj au adoptat-o în meciul de duminică. Mihai Stoica spune că gazdele „au gândit-o” foarte bine și au lăsat iarba mai mare pentru acest duel. Acesta lucru a îngreunat jocul echipei la construcție.

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Dat fiind acest aspect, Meme spune că el ar fi renunțat la posesie și, în aceste condiții din Gruia, ar fi jucat mult mai direct. „Terenul… au gândit-o foarte bine. Au lăsat iarba foarte mare și ne-a incomodat puțin la construcție. Eu aș fi preferat să jucăm mult mai tranșant. Eu aș renunța la posesie când văd că nu e o posesie constructivă, că nu ne mișcăm foarte mult”, explică MM.

În ajutorul afirmațiilor sale, Stoica dă exemplul meciului bun al FCSB-ului contra lui FC Argeș. În prima etapă a sezonului, pe Ghencea, elevii lui Baciu s-au impus cu 2-0, într-un meci în care posesia a aparținut piteștenilor. „Mie mi-a plăcut cum am jucat, cum am abordat tactic meciul cu FC Argeș în prima etapă. FC Argeș ne-a fost superioară la posesie, dar noi am câștigat 2-0 fără ca FC Argeș să aibă vreo ocazie”.

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Florin Tănase, out din primul 11 al FCSB după ce Gigi Becali i-a zis să se lase? Verdictul lui Meme. Exclusiv

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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