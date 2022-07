Florin Tănase pleacă în China pe 3 milioane de euro. Gigi Becali: „90 la sută e făcut transferul!”

Florin Tănase a răbufnit după meciul cu U Cluj și s-a plâns de subțirimea lotului FCSB, iar „decarul” a fost . Pe fondul acestor tensiuni, Tănase e la un pas să semneze cu un club din China.

Florin Tănase, negocieri pentru un transfer în prima ligă din China

Florin Tănase e dorit în China, la Shanghai Port, echipă cu un lot evaluat la 24 de milioane de euro, iar negocierile dintre cele două cluburi sunt aproape să fie finalizate, informație furnizată de .

Florin Tănase nu numai că este de acord cu transferul, ci deja a pornit formalitățile pentru obținerea vizei de intrare în China, conform sursei citate.

În sezonul trecut, căpitanul FCSB a fost golgheterul campionatului, cu 20 de goluri în 34 de meciuri, la care se adaugă și 7 pase decisive.

Gigi Becali confirmă plecarea lui Florin Tănase

Contactat de , patronul FCSB a confirmat transferul lui Florin Tănase și suma pe care o va încasa:

„Cred că o să plece, nu știu. În 3-4 zile. El deja e ca și plecat. Trei milioane de euro am luat pe el. Când e, e ca și gata. Acum spun că 90%, dar 10% nu se știe”.

Cine este Shanghai Port, echipa care îl vrea pe Florin Tănase

Shanghai Port este pe locul șapte în campionatul Chinei, cu 16 puncte după zece etape, iar echipa e antrenată de croatul Ivan Leko.

Clubul are în palmares două trofee în China: titlul de campioană în 2018 și Supercupa în 2019. Shanghai Port se află în prima ligă de doar zece ani. Vedeta echipei este brazilianul Oscar, în vârstă de 30 de ani. Fostul mijlocaș al lui Chelsea Londra este chiar căpitanul echipei și ar putea fi coleg cu Tănase.

Shanghai Port a plătit o sumă fabuloasă pentru transferul brazilianului de pe Stamford Bridge în 2017: 60 de milioane de euro. FCSB speră să obțină trei milioane de euro pentru transferul lui Florin Tănase, iar mutarea s-ar putea realiza în zilele următoare.

Florin Tănase, criticat dur de Gigi Becali și Mihai Stoica după FCSB – U Cluj 1-1: „Nu am pasat că ai ținut mingea, că nu ai alergat”

Florin Tănase și a declarat că lotul nu este cel mai valoros din SuperLiga, ceea ce i-a stârnit furia lui Gigi Becali: „Tănase e și patron și antrenor. Joacă fotbal că nu ai făcut nimic în prima repriză.

Nu că m-a deranjat, dar dai vina pe alții dacă nu ai jucat nimic?! Vreau să-l vând pe Olaru, îl dau și pe Tănase să scap de 30.000 și pe Coman să scap de 20.000 și jucăm și noi la locul 5-6”, .

Căpitanul FCSB-ului nu a scăpat nici de criticile managerului general Mihai Stoica: „Nu are nicio noimă ce spune Tănase. Cum să vorbești de lot la prima etapă? Nu am pasat? De ce nu am pasat, Tase? Nu am pasat că ai ținut mingea, că nu ai alergat”.