Florin Tănase, presiune pe Gigi Becali după FCSB – U Cluj 1-1: “Trebuie transferuri! Suntem puțini, nu avem cel mai bun lot”

din SuperLiga și a terminat la egalitate, scor 1-1 pe Național Arena împotriva Universității Cluj.

Florin Tănase, discurs dur după meciul cu U Cluj: „Dacă vom juca așa cu Saburtalo nu avem nicio șansă!”

Căpitanul FCSB-ului a fost extrem de supărat la finalul partidei cu Universitatea Cluj, încheiată la egalitate, scor 1-1: „Un joc modest al nostru. Chiar dacă am avut câteva șanse de a înscrie. Trebuia să pasăm mult mai mult, nu am făcut-o și din cauza asta am făcut acest egal.

Au jucători cu experiență, dar nu pot să spun că ne-au surprins. Dacă o făceau, ajungeau mai mult la poartă. Felicitări lor și antrenorului. Au făcut un meci bun”.

Florin Tănase consideră că FCSB trebuia să aibă un joc mult mai bun din punct de vedere combinativ și îi ia apărarea lui Sorin Șerban: „E primul meci. Nu putem să spunem asta încă de acum. Când luăm gol, poate și noi sus greșim prin poziționare. Ce e deranjant e că nu am pasat și nu am jucat.

E și el un copil. Nu putem să îi dăm în cap. A luat acel cartonaș galben la început și ca fundaș nu poți să îi aceleași intrări. Ne apucăm să criticăm jucătorii acum?”.

Florin Tănase nu crede că FCSB are cel mai bun lot din SuperLiga: „De unde! Lotul nu este atât de numeros pe cât ar trebui”

Florin Tănase e de părere că FCSB nu are cel mai valoros lot din SuperLiga și cere noi transferuri și jucători cu experiență: „Am așteptat cu emoții unele decizii. Încă o dată spun, poate am avut și penalty azi. Probabil și lotul pe care îl avem nu este atât de numeros pe cât ar trebui să fie.

Noi avem și mulți copii. Trebuie să fim realiști. FCSB cel mai bun lot? De unde! Mai avem nevoie de întăriri”.

Decarul FCSB-ului a declarat în finalul interviului că dacă echipa va juca în preliminariile Conference League la fel ca în meciul cu Universitatea Cluj, va avea mari probleme: „Dacă vom juca ca în seara asta, nu vom avea nicio șansă. Este dificil. Trebuie să analizăm și să jucăm cum o făceam la finalul sezonului trecut”.

FCSB va juca joi, 21 iulie, în preliminariile Conference League, în deplasare cu georgienii de la Saburtalo, iar în SuperLiga urmează derby-ul cu Rapid.