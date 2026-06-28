Sport

Florin Tănase, prima reacție după ce a semnat noul contract cu FCSB. Mesaj direct pentru Gigi Becali: „Nu știu câți ar fi renunțat la 500.000 de euro!”

Florin Tănase a oferit prima reacție după ce a semnat un nou contract cu FCSB. Decarul roș-albaștrilor a avut un mesaj de transmis și pentru patronul Gigi Becali.
Iulian Stoica
28.06.2026 | 11:17
Florin Tanase prima reactie dupa ce a semnat noul contract cu FCSB Mesaj direct pentru Gigi Becali Nu stiu cati ar fi renuntat la 500000 de euro
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Florin Tănase, prima reacție după ce a semnat noul contract cu FCSB. Mesaj direct pentru Gigi Becali. Foto: Colaj Fanatik
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În ultima perioadă s-a discutat foarte mult despre viitorul lui Florin Tănase. Decarul a avut o ofertă importantă din China, FANATIK dezvăluind că impresarul jucătorului a zburat în țara asiatică pentru negocieri. Cum contractul lui Tănase expirase și nu se ajunsese încă la o înțelegere cu FCSB, acesta nu a zburat cu echipa în cantonament. Lucrurile au luat o turnură pozitivă, FANATIK aflând că Gigi Becali și jucătorul au ajuns la un acord.

Florin Tănase, prima reacție după ce a semnat noul contract cu FCSB

După prelungirea contractului, Florin Tănase (31 de ani) s-a dus la aeroport pentru a se alătura colegilor săi în cantonamentul din Olanda. Mijlocașul a recunoscut, înainte de a decola, că a avut o discuție cu Gigi Becali, iar toate lucrurile s-au rezolvat. Întrebat despre banii solicitați patronului FCSB, decarul a scos în relief că a renunțat la bonusuri de peste 500.000 de euro pentru a semna un nou angajament cu formația roș-albastră.

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„Am discutat ieri cu domnul Becali, l-am întrebat dacă e supărat că nu am plecat cu echipa în cantonament. I-am explicat că nu aveam cum să plec, odată ce nu aveam contract, chiar dacă relația de prietenie e relație de prietenie. Când ai o altă ofertă pe masă e diferit, poți să pierzi totul.

Nu așteptam neapărat ofertă scrisă, ci verbală. Discutasem cu dânsul când i-am făcut propunerea aceea, a rămas că se gândește, că mă va suna. Nu m-a sunat. Și cu acea propunere, am văzut că s-a tot vorbit de acel împrumut. I-am propus asta, dar nu a spus și că eu renunțam la bonusuri de peste 500.000. Sunt pregătit să fiu căpitan, e pre-sezon, cantonament, trebuie să te antrenezi bine, să fii cât mai bine când va începe campionatul”, a declarat Florin Tănase, conform gsp.ro.

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Pe cât se întinde noul contract al lui Tănase

În continuare, mijlocașul ofensiv a transmis că noua înțelegere se întinde pe doi ani și că nu ar mai vrea să o părăsească pe FCSB, acesta fiind motivul pentru care inițial solicitase un contract pe patru sezoane. Florin Tănase a mărturisit că o să îi fie recunoscător toată viața lui Gigi Becali, însă a punctat că nu mulți fotbaliști ar fi renunțat la asemenea sume ca să rămână la echipă.

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„Pe doi ani se va întinde contractul, cum a fost și cel precedent. Eu am vrut pe 4 ani, de aceea i-am făcut propunere aceea, ca să nu mai plec de la Steaua (n.r. – FCSB). Nu știu câți fotbaliști ar fi renunțat la atâția bani. Tocmai din prietenie am făcut-o, ca să nu câștig de la dânsul atâția bani. Dacă le spuneam să-mi ia biletul de avion celor din China, eram plecat. Veneam de ieri al aeroport. Am analizat, e prea departe ca să merg cu familia acolo.

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Toată viața o să fiu prieten cu nea Gigi, îi sunt recunoscător, toată viața m-a ajutat. Acum 10 ani au fost mai complicate discuțiile, s-a ridicat de la masă de vreo două ori. Eu trebuie să fiu bun fotbalist, nu negociator”, a mai spus Florin Tănase pe aeroport.

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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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