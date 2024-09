Florin Tănase, primul gol de la revenirea la FCSB! A fost servit ideal de Băluță

După , din faza principală a Europa League, FCSB . Campioana en-titre a României nu a câștigat niciun meci pe teren străin în actuala ediție de campionat.

Florin Tănase, primul gol de la revenirea de la FCSB! Fotbalistul a deschis scorul la Sfântu Gheorghe

FCSB a schimbat din temelii echipa pentru partida cu Sepsi Sfântu Gheorghe, iar în primul 11 au apărut jucători precum Valentin Crețu, Ionuț Panțîru, Octavian Popescu sau Florin Tănase. Tănase a revenit la campioana României după mai multe aventuri eșuate în străinătate.

Tănase este titular în meciul de la Sfântu Gheorghe, iar șeptarul celor de la FCSB a marcat primul gol de la revenire în tricoul roș-albastru. Fotbalistul de 29 de ani a înscris în minutul 16 al partidei, cu o lovitură de cap, din centrarea lui Alexandru Băluță.

Fotbalistul cotat la 2.7 milioane de euro a oferit o pasă decisivă la unul dintre golurile înscrise de Darius Olaru în meciul cu letonii de la Riga. 236 de apariții are Tănase în tricoul FCSB-ului, cu tot cu cea de la Sfântu Gheorghe, având în total 84 de goluri și 42 de pase decisive.

Florin Tănase are în palmares o cupă a României cu FCSB, cucerită în anul 2020.

„S-a supărat Tănase că n-a fost titular cu Riga?”. Gigi Becali a dezvăluit cum a primit vestea favoritul său de la FCSB

Gigi Becali a explicat la FANATIK SUPERLIGA decizia de a-l lăsa pe Tănase pe bancă, subliniind că are o relație foarte bună cu mijlocașul și că acesta a înțeles pe deplin motivele tactice din spatele alegerii sale. În plus, patronul echipei a menționat că criticile pe care le aduce jucătorilor sunt menite să-i motiveze și să-i ambiționeze să performeze mai bine.

„(n.r. S-a supărat Tănase că n-a fost titular cu Riga?) Tănase e prietenul meu. Tănase știe că ce gândesc eu este spre binele lui, al meu și al nostru. El nu are de ce să se supere. Dacă juca Tănase, cine ar fi ieșit? Ștefănescu a lipsit 2-3 meciuri. Eu am mai spus: îl critic ca să știe de frică. Am spus că șanse va primi.

El e fotbalist. Eu tot ce fac, fac intenționat. Lumea spune că îi cert. Eu nu spun ce spun la mânie. Totul este tactică. Ei văd tot. Totul e strategie. Fotbaliștii văd: ba pe FANATIK, ba la televizor, ba pe TikTok. Ei văd ce zic și fac ceea ce eu zic. Nu mai trebuie să merg la echipă.

„(n.r. V-ați bucurat că jucați cu Dinamo și Craiova în Cupa României?) Da! Păi, iau bani. Iau bani, băieți, din cupă. Din două meciuri, iau 500 de mii”, a explicat Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, la FANATIK SUPERLIGA.