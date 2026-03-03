Sport

Florin Tănase, pus la punct de Dani Coman: „Nu e în măsură să discute”

FCSB a ratat play-off-ul, iar Florin Tănase a acuzat arbitrajul pentru sezonul sub așteptări. Dani Coman i-a dat replica mijlocașului și i-a transmis să se concentreze doar pe fotbal.
Alex Bodnariu
03.03.2026 | 09:00
FCSB a ratat calificarea în play-off-ul SuperLigii României, iar Florin Tănase, mijlocașul campioanei din sezonul precedent, este de părere că și arbitrajul a jucat un rol important în rezultatele mult sub așteptări ale roș-albaștrilor. Dani Coman, însă, președintele de la FC Argeș, i-a transmis fotbalistului să-și vadă de jocul său, întrucât nu este în măsură să comenteze prestația centralilor din campionat.

FCSB, în premieră în play-out. Sezon de coșmar pentru echipa lui Gigi Becali

Campioana din ultimele două sezoane, FCSB, va juca în play-out. FC Argeș a obținut ultimul loc rămas disponibil în play-off, după ce gruparea din Trivale a câștigat duelul cu Dinamo.

Matematic, FCSB nu mai poate trece peste FC Argeș în clasament, iar singura șansă rămasă pentru echipa patronată de Gigi Becali să mai prindă cupele europene este prin intermediul barajului. Roș-albaștrii sunt out și din Cupa României.

Florin Tănase, deranjat de arbitrajul din Superliga României

Florin Tănase, cel mai bine plătit jucător de la FCSB, consideră că s-a pus prea multă presiune pe arbitri, iar campioana României a fost, în multe meciuri, dezavantajată de centrali. Mai mult, jucătorul a spus câteva cuvinte și despre scandalul în care a fost implicat Radu Petrescu. Acesta a fost suspendat 12 etape după o gravă eroare în duelul dintre Petrolul și FC Argeș.

„Pe Radu Petrescu mai aveau puțin și-l spânzurau în Piața Victoriei. Omul și-a reparat greșeala, nu avea de unde să știe că-i vine mingea pe cap. La ceilalți, etapa următoare, de ce nu s-a comentat la fel? Nu că m-a deranjat, dar îmi era milă de săracul Radu Petrescu. Despre ceilalți, nimic”, spunea Florin Tănase.

Florin Tănase, taxat de Dani Coman. Ce a spus președintele de la FC Argeș despre mijlocașul FCSB-ului

Dani Coman, președintele de la FC Argeș, a ținut să-i răspundă mijlocașului de la FCSB. Oficialul echipei din Trivale este de părere că un fotbalist nu ar trebui să iasă public cu astfel de remarci.

„Nu vreau să intru în polemică cu un jucător, să-și vadă de fotbalul lui, de treaba lui. Nu e în măsură el să discute despre astfel de lucruri. E un băiat deștept, care se gândește și la viitor, nu câștigă bani doar din fotbal”, a precizat Dani Coman, conform Digi Sport.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
