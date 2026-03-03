Florin Tănase, pus la punct de Dani Coman: „Nu e în măsură să discute”

ADVERTISEMENT

FCSB a ratat calificarea în play-off-ul SuperLigii României, iar Florin Tănase, mijlocașul campioanei din sezonul precedent, este de părere că și arbitrajul a jucat un rol important în rezultatele mult sub așteptări ale roș-albaștrilor. Dani Coman, însă, președintele de la FC Argeș, i-a transmis fotbalistului să-și vadă de jocul său, întrucât nu este în măsură să comenteze prestația centralilor din campionat.

FCSB, în premieră în play-out. Sezon de coșmar pentru echipa lui Gigi Becali

Campioana din ultimele două sezoane, FCSB, va juca în play-out. FC Argeș a obținut ultimul loc rămas disponibil în play-off, după ce gruparea din Trivale a câștigat duelul cu Dinamo.

iar singura șansă rămasă pentru echipa patronată de Gigi Becali să mai prindă cupele europene este prin intermediul barajului. Roș-albaștrii sunt out și din Cupa României.

Florin Tănase, deranjat de arbitrajul din Superliga României

, consideră că s-a pus prea multă presiune pe arbitri, iar campioana României a fost, în multe meciuri, dezavantajată de centrali. Mai mult, jucătorul a spus câteva cuvinte și despre scandalul în care a fost implicat Radu Petrescu. Acesta a fost suspendat 12 etape după o gravă eroare în duelul dintre Petrolul și FC Argeș.

„Pe Radu Petrescu mai aveau puțin și-l spânzurau în Piața Victoriei. Omul și-a reparat greșeala, nu avea de unde să știe că-i vine mingea pe cap. La ceilalți, etapa următoare, de ce nu s-a comentat la fel? Nu că m-a deranjat, dar îmi era milă de săracul Radu Petrescu. Despre ceilalți, nimic”, spunea Florin Tănase.

Florin Tănase, taxat de Dani Coman. Ce a spus președintele de la FC Argeș despre mijlocașul FCSB-ului

Dani Coman, președintele de la FC Argeș, a ținut să-i răspundă mijlocașului de la FCSB. Oficialul echipei din Trivale este de părere că un fotbalist nu ar trebui să iasă public cu astfel de remarci.

„Nu vreau să intru în polemică cu un jucător, să-și vadă de fotbalul lui, de treaba lui. Nu e în măsură el să discute despre astfel de lucruri. E un băiat deștept, care se gândește și la viitor, nu câștigă bani doar din fotbal”, a precizat Dani Coman, conform