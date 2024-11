Florin Tănase, pus pe glume după FCSB – Midtjylland 2-0: ”Ce să fie exersat la lovitura liberă? Cel care a deviat-o nu e la noi în echipă”

”Roș-albaștrii” au câștigat mai ușor decât se așteptau în fața campioanei Danemarcei, scor 2-0, au acumulat 9 puncte și .

Florin Tănase, discurs degajat după FCSB – Midtjylland 2-0

La finalul partidei FCSB – Midtjylland 2-0, din etapa a 4-a din Europa League, Florin Tănase a vorbit despre și a precizat că golul cu care a deschis scorul a fost reușit cu ajutor divin.

”Sunt puțin supărat, am simțit o durere la picior. O să văd mâine, sper să fi fost ceva de la spate și să fi simțit pe mușchi. Sper să nu fie grav. Cred că suntem cu un pas în primăvara europeană, este o performanță incredibilă.

Nu prea mulți ne dădeau șanse să facem 9 puncte în această competiție în care sunt numai echipe valoroase. Se vede bine primăvara. Mai avem 4 meciuri, sperăm să facem cât mai multe puncte și să fim cât mai sus.

Ce să fie exersat la lovitura liberă, că cel care a deviat-o nu e la noi în echipă. A fost un gol venit cu ajutorul lui Dumnezeu. Și cel al lui Bîrligea, tot la fel. E un sentiment frumos să marchezi, indiferent că o faci în Europa sau în campionat. E același lucru, te simți fericit că îți ajuți echipa și îți faci suporterii fericiți.

(n.r. – E mai bună echipa asta ca cea din 2006, așa cum spune patronul?) Nu știu, nu pot să fac eu comparații. Fiecare echipă a avut momentele ei bune, mai puțin bune. Eu nu m-am gândit la nicio revanșă că era o echipă daneză, dar îmi doream să câștig. Ce a fost trebuie să uiți și în fotbal trebuie să o iei de la capăt mereu, să te antrenezi și să progresezi de la zi la zi.

Europa League este o altă competiție, îți crești puțin nivelul pentru că și echipele cu care joci sunt bune. Eu m-am întâlnit de dimineață și am stat mai mult de vorbă cu Florinel Coman. A fost o plăcere să ne revedem”, a declarat Tănase.

Cum a reacționat Mihai Popescu când a auzit că patronul l-a numit noul Gică Popescu

Fundașul Mihai Popescu a mărturisit că nu are nicio preferință cu cine face cuplu de fundași centrali și a anunțat că FCSB va începe să crească ritmul și în campionat pentru a recupera din diferență.

”Am făcut un pas important, dar momentan nu am realizat nimic. Mai avem multe meciuri de jucat și sperăm să obținem cât mai multe puncte, apoi la final tragem linie și vedem unde suntem.

Știam că sunt o echipă puternică, știam că joacă mai direct, dar am pregătit meciul bine și mă bucur că ne-a ieșit. Am luptat împreună, am arătat că suntem o familie, că suntem un grup unit și asta a făcut diferența. Nimeni nu se aștepta la acest parcurs, dar mă bucur că suntem într-o pasă foarte bună și sper să o ținem tot așa.

Mă înțeleg bine cu Sya (n.r. – Siyabonga Ngezana), m-am înțeles bine și cu Dawa, și cu Chiri (n.r. – Vlad Chiricheș), probabil și ei se simt bine cu mine. Am jucat cu toți, dar nu contează cine intră pe teren, important e să câștige echipa.

Râdeam cu Bîrligea după gol. Chiar l-am întrebat pe teren dacă a dat vreun gol mai ușor ca ăsta. Mă bucur pentru el că este într-o formă bună, că ajută echipa, că marchează și sper să-l țină în continuare.

Și eu sunt într-o perioadă bună a carierei mele, mă bucur că sunt aici și că am făcut acest pas de a veni la echipă. (n.r. – Ești noul Gică Popescu, așa cum spunea patronul?) Mă bucur că aud lucruri frumoase din partea dânsului, eu vreau să-mi fac treaba pe teren, asta e important pentru mine, indiferent că joc 1 minut, 10, 50 sau 90.

Obiectivul este și campionatul, pentru că este principala competiție. Încercăm să facem față pe toate fronturile, ușor, ușor o să urcăm nivelul și în campionat și cu siguranță vor veni victoriile și acolo. Mergem acasă să ne odihnim pentru că avem meci la Cluj, urmează să întâlnim liderul campionatului și mergem să câștigăm”, a spus Mihai Popescu.

