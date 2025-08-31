Sport

Florin Tănase, pus pe glume înainte de CFR Cluj – FCSB: „Derby-ul răniților, un meci foarte interesant în play-out”

Florin Tănase, Adrian Șut și Mihai Popescu au prefațat meciul pe care FCSB îl va disputa pe terenul lui CFR Cluj în Superliga.
Bogdan Mariș
31.08.2025 | 16:01
Florin Tanase pus pe glume inainte de CFR Cluj FCSB Derbyul ranitilor un meci foarte interesant in playout
Florin Tănase a prefațat meciul dintre CFR Cluj și FCSB. FOTO: Sport Pictures

FCSB se concentrează din nou pe campionat după ce a obținut calificarea în faza ligii din Europa League. Jucătorii campioanei au analizat partida de pe terenul lui CFR Cluj, care va avea loc duminică, de la ora 21:30, în cadrul etapei 8. Cele două formații au mare nevoie de puncte, ținând cont de faptul că ambele se află în partea de jos a clasamentului.

Cum a caracterizat Florin Tănase meciul dintre CFR și FCSB

„Decarul” campioanei, Florin Tănase, a caracterizat partida din Gruia drept „derby-ul răniților”, având în vedere rezultatele nefaste înregistrate în campionat de cele două formații în acest start de sezon. „Va fi derby-ul răniților, meci important, CFR, o echipă puternică după părerea mea.

Va fi un meci dificil, jucăm în deplasare. Ei cu siguranță vor dori să își revină, la fel ca și noi, deci va fi un meci foarte interesant… în play-out”, a declarat internaționalul român, care a fost integralist în duelul din Supercupa României, câștigat de FCSB cu 2-1 contra „feroviarilor”.

Mijlocașul Adrian Șut a prefațat la rândul său partida dintre CFR și FCSB, una extrem de importantă pentru ambele formații. „O să fie un meci greu, cu siguranță vor fi două echipe bune, două echipe mature, cu experiență, și cred că s-ar putea cine marchează primul să câștige”.

Cum a trecut Mihai Popescu peste eroarea comisă în Supercupa României

La precedentul meci direct dintre cele două formații, în Supercupa României, clujenii au punctat prin Alin Fică după o fază care a pornit de la o pasă greșită a lui Mihai Popescu. Apărătorul a analizat acel moment. „Da, am avut destul de multe greșeli în carieră, încerc să nu mai fac, sau cel puțin să nu fac greșeli care să conducă la gol, dar da, au fost câteva greșeli în care încercam să dispar, să nu mă mai vadă nimeni.

Da, chiar în primul meci, în Supercupă, a fost pasa aceea riscantă, am primit gol și deja încercam să dispar din imagine. (n.r. Primul gând care îi vine în minte când vede că mingea intră în poarta echipei sale) Nu se poate! (n.r. Ce simte după un gol primit) Nervi, după care încerc să mă automotivez. De multe ori încerc să refac faza, dar de multe ori ridic capul către cer”, a transmis Popescu, care se află pe lista selecționerului Mircea Lucescu pentru partidele cu Canada și Cipru.

Declarații Șut, Tănase și Mihai Popescu înainte de CFR Cluj - FCSB

2.15 este cota oferită de BETANO pentru pronosticul „Peste 2.5 goluri” la meciul CFR Cluj - FCSB.
