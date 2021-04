Florin Tănase râde de rivala CFR, dar se sperie de jocul FCSB: „La ei a fost stand-up, noi am fost penibili!”

Florin Tănase nu prea s-a văzut în partida FCSB – Sepsi 1-2, dar a făcut spectacol după fluierul de final. La flash-interviuri. I-a atacat pe rivalii de la CFR Cluj, l-a taxat pe Sebastian Colțescu, dar nu a iertat nici jocul echipei sale.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Tănase a spus că s-a amuzat de lamentările celor de la CFR Cluj, care au reclamat neacordarea unor lovituri de pedeapsă în partida cu Universitatea Craiova. Pe de altă parte, golgheterul FCSB a insistat că el nu a cerut penalty în meciul cu Sepsi. Ci a căzut pentru că a călcat pe minge.

“Aseară a fost stand-up la televizor după meciul lor. Am râs de penalty-urile pe care le cereau. Eu nu am cerut penalty. Am protestat eu la arbitru? Nu stau eu să vorbesc care e echipa dezavantajată.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Florin Tănase spune că nu trebuia să ia galben pentru simulare: “Am călcat pe minge și am căzut”

La mine a fost cartonaș galben gratuit. Nu a fost simulare, dar nu asta este problema. Eu sunt obișnuit. I-am zis că am călcat pe minge și am căzut. El a zis că nu are ce să mai facă”, a declarat Florin Tănase la Telekom Sport.

Florin Tănase a pus tunurile apoi și pe propria echipă. A catalogat prestația pe care FCSB a avut-o în prima repriză ca fiind penibilă. Vrea că nivelul să crească și echipa să obțină șase puncte din partidele cu Universitatea Craiova și CFR Cluj.

ADVERTISEMENT

“Problema este că nu am câștigat. Am făcut o primă repriză penibilă. A doua ceva mai bună. Am stat foarte prost în teren. E greu când intri cu handicap la pauză. Nu poti să revii mereu.

Tănase vrea șase puncte din partidele cu Universitatea Cluj și CFR Cluj. Program infernal în următoarea săptămână

Suntem obligați să câștigăm următoarele meciuri, cu Universitatea Craiova și CFR Cluj. Dacă vom juca la fel ca în prima repriză, vor mai fi și alte surprize neplăcute pentru noi. Nu cred că echipa e dependentă de mine. Toți jucătorii au rolul lor”, a mai spus Florin Tănase.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

FCSB rămâne pe primul loc în Liga 1, cu 39 de puncte. Unul mai mult decât principala rivală la titlu, CFR Cluj. Universitatea Craiova este pe 3, cu 34 de puncte. Sepsi are 27 de puncte.

Pentru FCSB urmează partida cu Universitatea Craiova, pe 29 aprilie, după care va înfrunta pe CFR Cluj pe 1 mai. Sepsi va juca etapa viitoare cu Academica Clinceni, pe propriul teren.

ADVERTISEMENT