Florin Tănase, răspuns pentru Gigi Becali după FC Argeș – FCSB 1-0: „Poate așa i s-a părut”

La finalul meciului FC Argeș – FCSB 1-0, disputat la Mioveni, lui Florin Tănase i s-a transmis că a fost unul dintre jucătorii luați în colimator de Gigi Becali după această partidă. Mijlocașul ofensiv a considerat în principiu că nu avea de ce să fie criticat după jocul prestat vineri seară.

Gigi Becali i-a reproșat că s-a ferit de accidentare pe terenul greu, Florin Tănase consideră că nu se poate pune problema de așa ceva

Patronul i-a reproșat jucătorului său că a dat semne că s-a temut de o accidentare în contextul gazonului înghețat. De asemenea, , cel care nu ar avea capacitatea fizică de a se lupta cu fundașii adverși, mai ales într-un astfel de context. Întrebat în legătură cu această chestiune, Florin Tănase a transmis că nu este de acord cu această abordare a lui Gigi Becali.

„Un eșec greu de digerat, jucam împotriva unei contracandidate la un loc de play-off, nu aveam voie să pierdem. Am luat acel gol, după aceea… E greu să îți creezi ocazii pe un astfel de teren. E normal să fim îngrijorați, nu avem cum să fim liniștiți, dar mai sunt meciuri, jucăm trei meciuri pe teren propriu, trebuie să câștigăm și să urcăm în clasament.

Trebuie să ne adaptăm, suntem obligați, eu sper să nu mai jucăm pe terenuri cu gheață pe ele, în mod normal nu trebuia să fie gheață, dar asta e, trebuie să te adaptezi, să lupți, să îți depășești adversarii.

Florin Tănase, despre declarațiile lui Gigi Becali la adresa lui: „Poate așa i s-a părut dânsului, dar nu”

(n.r. Despre criticile lui Gigi Becali) Nu, nu m-am temut, poate așa i s-a părut dânsului, dar nu. E clar, au mai rămas doar 8 meciuri, cred că avem nevoie de 5 victorii ca să fim siguri. E o situație dificilă, dar suntem aici, trebuie să câștigăm meciuri, așa cum am făcut și pe finalul anului trecut.

(n.r. Despre barajul Turcia – România din martie) Nu, e prea devreme să te gândești la acel meci, ok, îl ai în cap că se va juca în martie, dar mai e mult de jucat până în martie. (n.r. Despre următorul meci din Europa League) Trebuie să dăm totul, reprezentăm România, suntem obligați să luptăm și să adunăm puncte pentru noi și România.

Poate o să fie mai bine din 3 în 3 zile, cum s-a întâmplat pe sfârșitul anului, azi am venit după o pauză, poate și asta a contat”, a declarat Florin Tănase la flash-interviu după