Florin Tănase, replică fabuloasă pentru Mihai Stoica după victoria lui FCSB cu Unirea Slobozia: „Nu spuneți nimic!?”

ADVERTISEMENT

FCSB continuă să se lupte pentru un loc de play-off și are șapte meciuri consecutive fără înfrângere în SuperLiga României. În etapa cu numărul 20, campioana României a învins-o pe Unirea Slobozia. Florin Tănase a glumit cu Mihai Stoica după fluierul de final.

Florin Tănase, replică senzațională pentru Mihai Stoica după Unirea Slobozia – FCSB 0-2

După victoria de la Clinceni, FCSB rămâne la două puncte în spatele echipei de pe locul șase, Oțelul Galați, cu 10 etape rămase de jucat din campionatul regulat. Momentan, campioana României are ca obiectiv calificarea în play-off, iar mai apoi se va gândi la lupta la titlu.

ADVERTISEMENT

După meciul cu Unirea Slobozia, lumea a vorbit foarte mult despre Alexandru Stoian, Juri Cisotti, Mihai Lixandru sau chiar Cu toate astea, nimeni nu a scos în evidență că Florin Tănase a oferit două pase decisive, iar prima a fost în urma unei execuții superbe din lovitură de la colț.

„De Bruyne! Execuția lui Tănase a fost senzațională, într-adevăr. Așa a zis el în vestiar: «de De Bruyne nu spuneți nimic?». Mă certa că nu am fost în vestiar după meciul cu Feyenoord, am și eu trăirile mele. M-am temut de meciul ăsta, veneam după meciul cu Feyenoord, dar am întâlnit un adversar care nu ne-a pus probleme”, a dezvăluit Mihai Stoica, conform

ADVERTISEMENT

Ce a spus Mihai Stoica despre fazele de arbitraj din Slobozia – FCSB. Florin Tănase în prim-plan

Imediat după meci, dar și în cursul zilei următoare, unii fiind de părere că arbitrul a arătat cartonașul roșu mult prea ușor. Mihai Stoica a explicat de ce fundașul Sloboziei merita să fie eliminat și a adus în discuție chiar un posibil penalty neacordat lui FCSB în prima repriză:

ADVERTISEMENT

„Cred că am jucat bine. Am rămas uimit să văd că s-a discutat despre niște decizii de arbitraj… Unii au atât de multă ură încât li se întunecă judecata. La meciul ăsta am asistat la un autodenunț. Șerbănică a zis la interviu că a fost fault, dar nu a fost «roșu». A fost «roșu», din moment ce și el recunoaște. Cisotti scapă spre poartă, el (n.r. Șerbănică) n-a avut nicio intenție să joace mingea și s-a terminat discuția. Eu cred cu tărie că am avut penalty clar la Tănase în prima repriză”, a mai spus Mihai Stoica.

Mijlocașul lui FCSB nici nu se gândește că echipa nu va intra în play-off

Florin Tănase este clar unul dintre cei mai importanți fotbaliști de la FCSB, iar la Super Gala FANATIK 2025 Mijlocașul „roș-albaștrilor” nici nu pune problema ca echipa sa să nu termine sezonul regulat în primele șase echipe:

ADVERTISEMENT

„Nu ne așteptam să pierdem atâtea meciuri în această jumătate de sezon, în vară ne-am reunit cu alte gânduri. Dar, știm că avem jucători de valoare în echipă, cred că ne lipsește încrederea. Odată cu încrederea, vor veni și rezultatele. La fotbal se poate întâmpla orice, trebuie să fim atenți, dar eu cred că nu se pune problema să nu prindem play-off-ul”, a spus Florin Tănase, într-un interviu oferit în exclusivitate pentru FANATIK.