Sport

Florin Tănase, rezervă la debut în Omonia – Pafos, Supercupa Ciprului! Un alt român este titular

La doar două zile după ce a semnat cu Omonia, Florin Tănase ar putea să debuteze într-un meci cu trofeul pe masă, Supercupa Ciprului. Vlad Dragomir e titular pentru Pafos.
Bogdan Mariș
03.09.2026 | 18:56
Florin Tanase rezerva la debut in Omonia Pafos Supercupa Ciprului Un alt roman este titular
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Florin Tănase (31 de ani), rezervă în Supercupa Ciprului, Omonia - Pafos.
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Florin Tănase (31 de ani) a semnat cu Omonia Nicosia pe 1 septembrie, iar după doar două zile a fost inclus în lot de antrenorul Henning Berg pentru Supercupa Ciprului contra lui Pafos. Fostul jucător de la FCSB se află pe bancă, în timp ce Vlad Dragomir evoluează ca titular în echipa adversă.

Florin Tănase, pe banca Omoniei în Supercupa Ciprului. Vlad Dragomir, titular

Campioana en-titre din Cipru, Omonia Nicosia, o înfruntă pe Pafos, câștigătoarea Cupei, în Supercupa Ciprului. Duelul care se dispută pe Alphamega Stadium din Limassol va începe la ora 19:30. Florin Tănase, care a semnat cu Omonia după scandalul în care a fost implicat la FCSB, se află pe bancă, în timp ce Vlad Dragomir este titular în linia de mijloc a lui Pafos.

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Echipele de start la Omonia – Pafos, Supercupa Ciprului

  • Omonia: Fabiano – Coulibaly, Montnor, Maric, Mayambela, Tankovic, Simic, Balkovec, Andreou, Duvernay, Diony. Rezerve: Kaminski, Michail – Brouwers, Chatzigiovanis, Christou, Ewandro, Kakoullis, Konstantinidis, Nego, Odubajo, Satka, Tănase. Antrenor: Henning Berg
  • Pafos: Majeski – David Luiz, Goldar, Bruno, Kina, Ngamaleu, N. Ioannou, Lele, Sunjic, Dragomir, Pepe. Rezerve: Papastylianou, Petrou – A. Silva, Biel, Efzona, Guga, K. Ioannou, Kais, Michael, Mmaee, Sema, Zague. Antrenor: Ricardo Sa Pinto

Ce a declarat Florin Tănase după ce a semnat cu Omonia

Florin Tănase a oferit o primă reacție după ce a semnat cu Omonia Nicosia, formația care în sezonul trecut a cucerit campionatul în Cipru. „Mă simt fericit, sunt foarte încântat că am ajuns aici, la Omonia. De când am auzit de interesul celor din club am fost încântat și sunt nerăbdător să încep treaba.

Sper să avem un sezon foarte bun, să avem rezultate extraordinare și să-i facem fericiți pe fanii noștri. Știam că este un club imens, aici în Cipru, după am discutat cu cei din conducere, cu antrenorul și m-au convins imediat să aleg Omonia.

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Am vorbit cu fostul meu antrenor, cu Elias Charalambous, și mi-a dat foarte multe detalii pozitive despre Omonia”, a declarat internaționalul român, la prezentarea oficială. Florin Tănase va avea oportunitatea de a juca în Europa League alături de Omonia, care a ajuns în faza principală după ce a trecut în play-off de belgienii de la St. Truiden.

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