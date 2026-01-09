Sport

Florin Tănase s-a antrenat în dimineața meciului FCSB – Beșiktaș, dar nu a fost nici pe foaie. De unde a văzut partida. Video exclusiv

De unde a urmărit Florin Tănase, mijlocașul celor de la FCSB, duelul campioanei României cu Beșiktaș. Fotbalistul are în continuare probleme medicale.
Cristi Coste, Cristian Măciucă, Marian Popovici
09.01.2026 | 16:22
Florin Tanase sa antrenat in dimineata meciului FCSB Besiktas dar nu a fost nici pe foaie De unde a vazut partida Video exclusiv
CORESPONDENŢĂ DIN ANTALYA
Florin Tănase, nici măcar pe bancă în FCSB - Beșiktaș
ADVERTISEMENT

Campioana României și-a programat un singur meci amical în cantonamentul din Antalya. FCSB a jucat vineri, pe 9 ianuarie, un joc de pregătire cu una dintre echipele de tradiție ale Turciei, Beșiktaș. Marea absență din lotul roș-albaștrilor a fost Florin Tănase. Mijlocașul a urmărit duelul din balconul hotelului.

Florin Tănase, nici măcar pe bancă în FCSB – Beșiktaș

FANATIK a anunțat încă de pe 7 ianuarie faptul că Florin Tănase are probleme medicale. Mijlocașul de bază al campioanei României nu s-a antrenat în ultimele zile din cauza unor dureri la tendoane. Pregătirea intensă și-a spus cuvântul, iar stafful tehnic nu a vrut să riște.

ADVERTISEMENT

Florin Tănase s-a antrenat alături de colegii săi în dimineața meciului cu Beșiktaș, însă nu a fost inclus în lot. Reporterii FANATIK l-au surprins pe mijlocaș la balconul camerei sale de hotel.

Florin Tănase, nici măcar pe bancă în FCSB - Beșiktaș. Mijlocașul a urmărit meciul de la balcon
Florin Tănase, nici măcar pe bancă în FCSB – Beșiktaș. Mijlocașul a urmărit meciul de la balcon

Absențe importante pentru FCSB în meciul cu Beșiktaș. Crețu și Mihai Popescu nu au fost incluși în lot!

Nu doar Florin Tănase a absentat de pe foaia de joc. Mihai Popescu, fundașul campioanei României, încearcă să se pună la punct din punct de vedere fizic după operația suferită la ligamente. În plus, Vali Crețu și Ionuț Cercel au ratat și ei duelul cu Beșiktaș.

ADVERTISEMENT
Rusia îi mulțumește lui Trump pentru că a eliberat doi ruși de pe...
Digi24.ro
Rusia îi mulțumește lui Trump pentru că a eliberat doi ruși de pe vasul Marinera, confiscat recent. „Îi suntem recunoscători”

În schimb, Andre Duarte, noul stoper al campioanei României, a fost trimis titular în meciul amical cu formația din Turcia. Mai mult, fundașul portughez a purtat pe braț și banderola de căpitan.

ADVERTISEMENT
Rușii au folosit pentru a doua oară racheta ”Oreshnik” în Ucraina: ”M-am gândit:...
Digisport.ro
Rușii au folosit pentru a doua oară racheta ”Oreshnik” în Ucraina: ”M-am gândit: `Asta e, ultimele secunde de viață`”

Echipa de start FCSB în meciul cu Beșiktaș:

FCSB (4-2-3-1): Târnovanu – Pantea, Duarte, Lixandru, Radunovic – Cisotti, Chiricheș – Miculescu, Olaru, Toma – Bîrligea
Rezerve: M. Popa, Udrea, Zima – Graovac, Dawa, Alibec, D. Popa, Ciobanu, Politic, Oct. Popescu, Stoian, Thiam
Antrenor: Elias Charalambous

Oficialii campioanei României au programat pentru cantonamentul din Antalya un singur joc de pregătire, cu Beșiktaș. FCSB are un program infernal în luna ianuarie, iar stafful tehnic a vrut să evite orice posibilă accidentare. În sezonul precedent, roș-albaștrii l-au pierdut pe Darius Olaru chiar în stagiul de pregătire din Turcia, motiv pentru care prudența a fost cuvântul de ordine de această dată.

ADVERTISEMENT

Florin Tanase a privit amical FCSB - Besiktas din camera de hotel

Aceasta este echipa unde merge Mirel Rădoi. Semnează și revine imediat pe bancă,...
Fanatik
Aceasta este echipa unde merge Mirel Rădoi. Semnează și revine imediat pe bancă, după aventura de la Craiova. Update
După ce a plecat de la FCSB și Rapid, Răzvan Oaidă a ajuns...
Fanatik
După ce a plecat de la FCSB și Rapid, Răzvan Oaidă a ajuns acum în Liga 2!
Inter l-ar putea transfera pe fiul fostului star de la Real Madrid și...
Fanatik
Inter l-ar putea transfera pe fiul fostului star de la Real Madrid și AC Milan! Mutarea pregătită de Chivu
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
Dumitru Dragomir a anunțat un transfer spectaculos din Liga 1: 'Am înțeles că...
iamsport.ro
Dumitru Dragomir a anunțat un transfer spectaculos din Liga 1: 'Am înțeles că pleacă. Poate juca titular în Anglia'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!