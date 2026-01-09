Florin Tănase s-a antrenat în dimineața meciului FCSB – Beșiktaș, dar nu a fost nici pe foaie. De unde a văzut partida. Video exclusiv

ADVERTISEMENT

Campioana României și-a programat un singur meci amical în cantonamentul din Antalya. FCSB a jucat vineri, pe 9 ianuarie, un joc de pregătire cu una dintre echipele de tradiție ale Turciei, Beșiktaș. Marea absență din lotul roș-albaștrilor a fost Florin Tănase. Mijlocașul a urmărit duelul din balconul hotelului.

Florin Tănase, nici măcar pe bancă în FCSB – Beșiktaș

FANATIK a anunțat încă de pe 7 ianuarie . Mijlocașul de bază al campioanei României nu s-a antrenat în ultimele zile din cauza unor dureri la tendoane. Pregătirea intensă și-a spus cuvântul, iar stafful tehnic nu a vrut să riște.

ADVERTISEMENT

Florin Tănase s-a antrenat alături de colegii săi în dimineața , însă nu a fost inclus în lot. Reporterii FANATIK l-au surprins pe mijlocaș la balconul camerei sale de hotel.

Absențe importante pentru FCSB în meciul cu Beșiktaș. Crețu și Mihai Popescu nu au fost incluși în lot!

Nu doar Florin Tănase a absentat de pe foaia de joc. Mihai Popescu, fundașul campioanei României, încearcă să se pună la punct din punct de vedere fizic după operația suferită la ligamente. În plus, Vali Crețu și Ionuț Cercel au ratat și ei duelul cu Beșiktaș.

ADVERTISEMENT

În schimb, Andre Duarte, noul stoper al campioanei României, a fost trimis titular în meciul amical cu formația din Turcia.

ADVERTISEMENT

Echipa de start FCSB în meciul cu Beșiktaș:

FCSB (4-2-3-1): Târnovanu – Pantea, Duarte, Lixandru, Radunovic – Cisotti, Chiricheș – Miculescu, Olaru, Toma – Bîrligea

Rezerve: M. Popa, Udrea, Zima – Graovac, Dawa, Alibec, D. Popa, Ciobanu, Politic, Oct. Popescu, Stoian, Thiam

Antrenor: Elias Charalambous

Oficialii campioanei României au programat pentru cantonamentul din Antalya un singur joc de pregătire, cu Beșiktaș. FCSB are un program infernal în luna ianuarie, iar stafful tehnic a vrut să evite orice posibilă accidentare. În sezonul precedent, roș-albaștrii l-au pierdut pe Darius Olaru chiar în stagiul de pregătire din Turcia, motiv pentru care prudența a fost cuvântul de ordine de această dată.

ADVERTISEMENT