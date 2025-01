Florin Tănase s-a enervat după UTA – FCSB 0-1: „Felicitări că știu engleză! «Soft» a fost și pe la Cluj, și la Rapid, și la noi vreo două, dar nu s-au dat”

. Singurul gol al meciului a fost înscris de Florin Tănase, din penalty, în minutul 63.

Florin Tănase, după UTA – FCSB 0-1: „Felicitări că știu engleză!”

După fluierul final, Florin Tănase le-a răspuns celor care spun că .

„A trebuit să schimbăm la pauză, era nevoie să câștigăm acest meci. A fost necesar să venim cu forțe proaspete de pe margine și ne bucurăm că am luat cele trei puncte.

A fost «soft penalty»? Felicitări că știu engleză! «Soft» a fost și pe la Cluj, și pe la Rapid, și la noi vreo două, dar nu s-au dat. Le transmit să nu mai comenteze.

Contează foarte mult rezultatul, normal. Victoriile îți aduc un plus de încredere, nu că nu am avea, am arătat în meciuri importante”, a declarat Florin Tănase.

Florin Tănase, înainte de FCSB – Manchester United: „Putem învinge o echipă foarte mare”

Florin Tănase speră ca FCSB să continue forma bună din ultima săptămână și la meciul cu Manchester United, de pe Arena Națională.

„Sperăm să o arătăm și joi contra unui adversar de top. Simt echipa capabilă, dornică, încrezătoare. Cu siguranță nu vom intra pe teren cu frică, avem șansele noastre și trebuie să le jucăm până la final.

Putem învinge o echipă foarte mare, să ne calificăm în faza optimilor și să avem o performanță foarte bună”, a mai declarat Florin Tănase, după UTA – FCSB 0-1.

Florin Tănase, după după UTA – FCSB 0-1: „Am resimțit același disconfort la mușchi”

După UTA – FCSB 0-1, Florin Tănase a dat asigurări și în ceea ce privește prezența sa pe teren în meciurile viitoare pe care le vor disputa „roș-albaștrii”.

„O să fiu apt pentru meci. Când am intrat pe teren, poate nu eram foarte bine încălzit, am resimțit același disconfort la mușchi. Nu am simțit însă înțepături, ceea ce e bine. Rămâne să discut cu doctorul, dar cu siguranță voi fi apt”, a mai declarat Florin Tănase.