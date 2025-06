Florin Tănase s-a săturat de FCSB și vrea să ducă viață de șeic: „Nu pot să refuz oferta”. În ce va investi 1.000.000 de euro. Video

Florin Tănase (30 de ani) mai are contract cu FCSB până în vara lui 2026. Cu toate acestea, Așteaptă o ofertă importantă din Arabia Saudită, acolo unde mai jucat în sezonul 2023-2024.

Florin Tănase vrea să o lase pe FCSB pentru o viață de șeic în Arabia Saudită

Florin Tănase mai are un an de contract cu FCSB, dar are o înțelegere cu Gigi Becali prin care poate pleca oricând. Mutarea s-ar produce chiar în această vară, dacă mijlocașul ofensiv al campioanei va primi o ofertă uriașă.

Revenit înaintea sezonului 2024-2025, Tănase a plecat de la FCSB în 2022, atunci când Al-Jazira a plătit în schimbul său 3.000.000 de euro. După un an în Emirate, „Tase” a făcut trecerea în Arabia Saudită, la Al-Okhdood.

„(n.r. – Ți-e dor de țările arabe?) Da, mi-e dor uneori, acolo e o țară unde eu împreună cu familia mea ne-am simțit extraordinar. Și de câte ori avem timp ne întoarcem acolo pentru că ne-am simțit foarte bine.

(n.r. – Iei în calcul un transfer?) Normal. Dacă va veni o ofertă foarte bună, nu pot să o refuz”, a declarat Florin Tănase, într-un interviu acordat deținătorului de drepturi TV din SuperLiga.

„Mai trec și pe la șantier. Sunt implicat”

Revenirea la FCSB a fost de bun augur pentru Florin Tănase, care a reușit să își treacă în palmares primul titlu de campion. Internaționalul român a dat și un adevărat tun financiar. Pentru performanțele din sezonul trecut, Gigi Becali i-a plătit 1.000.000 de euro lui „Tase”.

„Voi investi banii în proiectul pe care deja l-am început, Noura Residence. E o piață care, la noi în România, mai are foarte multă marjă de creștere și, zic eu, este un business sigur.

Mai trec și pe la șantier, la proiectul pe care îl dezvolt. E normal. Sunt implicat, am fost de la început, îmi place și trebuie să mai treci pe acolo să vezi ce se întâmplă, cum merg lucrurile”, a adăugat f

Noura Residence este complex amplasat în partea de nord a Capitalei. Acesta se construiește pe un teren cumpărat chiar de la Gigi Becali. la care se adaugă TVA.