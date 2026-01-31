Florin Tănase, sacrificii uriaşe să joace pentru FCSB: „A luat taxi de la Belgrad până la Timişoara ca să intre cât mai repede!”

ADVERTISEMENT

Florin Tănase a ratat ultimele trei meciuri disputate de FCSB din cauza unei accidentări. Într-o intervenție la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, Mihai Stoica a dezvăluit ce sacrificii a făcut „decarul” pentru a reveni cât mai repede la baza de antrenament a echipei. Oficialul campioanei a anunțat și în ce situație se află fotbalistul în vederea meciului cu Csikszereda de duminică.

Ce sacrificii a făcut Florin Tănase pentru a reveni mai repede la antrenamentele FCSB-ului

Florin Tănase s-a tratat la Belgrad, la vraciul Marijana Kovacevic, după accidentarea suferită, iar Mihai Stoica a dezvăluit ce metodă a ales acesta pentru a reveni cât mai repede la Bucureşti. „Se întâmplă bine cu Florin Tănase. Ca să înțelegeți cât de mult își dorește să joace și să ajute echipa asta, cât de mult iubește fotbalul. Când a auzit că accidentarea lui este ‘de Marijana’, în disperare, a zis ‘Plec acum’.

I-am spus ‘E sâmbătă, pleci duminică’. Nu, a plecat la Belgrad, el acum două zile (n.r. miercuri, 28 ianuarie) a făcut ultima ședință, a făcut ecografia. Cu o zi înainte vorbeam și îmi spunea ‘Dacă nu va trebui să mai fac o ședință după ecografie, dacă mușchiul e curat, eu vin mâine seară’.

L-am întrebat ‘Cum să vii mâine seară? Nu ai cu ce să vii’ Mi-a spus că ia o mașină și merge până la Timișoara, pentru că era o cursă de la Timișoara spre București. Și asta a făcut. A luat taxi de la Belgrad, a plecat cu taxiul la Timișoara, de acolo s-a urcat în avion și a venit la București”, a declarat acesta la FANATIK SUPERLIGA. .

Florin Tănase, titular în FCSB – Csikszereda? Anunțul lui Mihai Stoica

Mihai Stoica a anunțat că Florin Tănase va fi titular în următorul meci al celor de la FCSB, duelul cu Csikszereda din Superliga, care se va disputa duminică, de la ora 20:00. „Ieri (n.r. joi) s-a antrenat în bază, a fost foarte bine, cred că o să-l vedem din primul minut cu Csikszereda duminică.

Asta spune multe despre Florin Tănase în general, pentru că foarte mulți au rămas cu senzația că Florin Tănase, cum se spunea înainte, era cutuma asta stupidă, că simulează, că e primadonna. Nu. Florin Tănase chiar e un luptător, e un jucător de care aveam foarte mare nevoie”, a spus președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, în exclusivitate pentru FANATIK.

Mihai Stoica, ultimele detalii despre situația lui Darius Olaru

Oficialul FCSB-ului a dezvăluit și în ce situație se află Darius Olaru, care a părăsit terenul în partida cu Fenerbahce din cauza unei accidentări. „Sper din toată inima să fie așa (n.r. să fie titular în meciul cu Csikszereda). Are o lovitură la gleznă, altfel nu ieșea el în minutul 63-64. Aseară am vorbit cu el și îmi zicea că crede că va fi bine”, a spus Mihai Stoica. .

