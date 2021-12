Florin Tănase şi-a negociat salariul la Al Nasr! Câţi bani ar urma să primească. Exclusiv

Florin Tănase se apropie de finalul perioadei petrecute la FCSB şi se pregăteşte de un transfer la Al Nasr, echipă care trebuie să plătească clauza de reziliere a fotbalistului. FANATIK a aflat că jucătorul şi-a negociat salariul la echipa din Emiratele Arabe Unite.

Ce salariu va avea Florin Tănase la Al Nasr. De aproape trei ori mai mare ca la FCSB

Din informaţiile FANATIK, Florin Tănase ar urma să câştige 80.000 de euro pe lună la Al Nasr, ceea ce ar însemna 960.000 de euro pe an. În prezent, la FCSB, atacantul de 26 de ani primeşte 30.000 de euro pe lună, după ce a semnat prelungirea contractului în vară.

Gigi Becali a anunţat, în august, că Florin Tănase a semnat prelungirea contractului, care se întindea pe următorii patru ani. În plus, acordul are o clauză de reziliere în valoare de 3.000.000 de euro, sumă pe care Al Nasr trebuie s-o plătească pentru a obţine transferul jucătorului.

Recent, Mihai Stoica a vorbit despre situaţia lui Florin Tănase

“De-aia se cheamă clauză de transfer, dacă se plătește clauza și el e fericit cu salariul, Tănase pleacă. Trei milioane de euro, nimic mai puțin. Noi nu vrem să ne despărțim de Tănase. Înțeleg că e un interes foarte mare, oamenii trebuie să aștepte perioada de transferuri”, spunea Mihai Stoica.

Florin Tănase, detronat în topul salariilor din Liga 1

FANATIK şi i-a depăşit pe Florin Tănase şi Alex Chipciu. Islandezul primeşte 37.500 de euro pe lună la CFR Cluj, fiind cel mai mare salariu din prima ligă a României.

Florin Tănase şi Alex Chipciu primesc câte 30.000 de euro pe lună la FCSB, respectiv CFR Cluj, însă atacantul “roş-albaştrilor” ar putea să dea lovitura în această iarnă şi să câştige într-o lună cât primea la vicecampioana României în aproape trei luni.

Ce spunea Florin Tănase la ultimul meci al anului la FCSB

Florin Tănase a fost integralist în Sepsi – FCSB 0-0, ultimul meci al anului pentru formaţia “roş-albastră”, iar la finalul partidei .

“Clauza este fixă, nu are cine să o schimbe, e trei milioane. Să vedem dacă va veni oferta scrisă, sunt discuţii. Sunt sincer, între echipa națională și bani mai mulţi aș alege a doua variantă.

Acolo, în zona Golfului, nu se joacă fotbal? Toată lumea spune că avem cel mai slab campionat, dar dacă pleacă unul în Arabia, aoleu, s-a dus unde s-a dus! Nu mai sunt campionate aşa de slabe”, explica Florin Tănase.

Coincidenţa care anunţă transferul în străinătate

Florin Tănase a fost golgeterul sezonului trecut, cu 24 de goluri, devenind abia al treilea fotbalist de la FCSB care trece de bariera a 20 de goluri marcate în timpul unui campionat.

Precedenţii au fost Claudiu Răducanu şi Raul Rusescu, ambii cu câte 21 de goluri în sezonul 2002-2003, respectiv 2012-2013. după ce au depăşit borna de 20 de goluri înscrise în campionat.

Claudiu Răducanu a aşteptat până în ianuarie 2004, când s-a transferat de la FCSB la Espanyol, în timp ce Raul Rusescu a plecat imediat după finalul sezonului 2012-2013, la Sevilla.

Florin Tănase a fost transferat, în vara lui 2016, de la Viitorul şi a strâns 208 meciuri la FCSB. În cei cinci ani şi jumătate, atacantul a marcat 71 de goluri şi a oferit 38 de pase decisive.