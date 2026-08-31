Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Contractul pe care Florin Tănase îl va avea la Omonia Nicosia. „Astea sunt cifrele!”. Exclusiv

Florin Tănase pleacă de la FCSB la Omonia Nicosia. Horia Ivanovici a dezvăluit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA salariul fotbalistului și banii pe care îi va încasa la semnătură.
Tibi Cocora
31.08.2026 | 11:38
Contractul pe care Florin Tanase il va avea la Omonia Nicosia Astea sunt cifrele Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Horia Ivanovici a dezvăluit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA salariul fotbalistului și banii pe care îi va încasa la Omonia. Foto: Colaj Fanatik.
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Florin Tănase și-a găsit rapid o nouă echipă după despărțirea cu scandal de FCSB. Mijlocașul ofensiv a fost scos din lot înaintea partidei cu UTA. Florin Tănase a plecat în Cipru, la Omonia Nicosia, după despărțirea de FCSB. Horia Ivanovici a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că mijlocașul va câștiga 500.000 de euro salariu, plus 100.000 de euro pe care îi primește pe loc, când parafează contractul.

Tănase a plecat în luni dimineață spre noua sa destinație, iar FANATIK a aflat în exclusivitate detaliile financiare ale mutării. Diferența față de contractul pe care îl avea la FCSB este una importantă.

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Florin Tănase schimbă FCSB cu Omonia Nicosia! Horia Ivanovici a dezvăluit cifrele contractului

Despărțirea dintre Florin Tănase și FCSB s-a produs într-un moment tensionat. Fotbalistul a avut un conflict cu oamenii din conducerea clubului, iar situația a escaladat până în punctul în care acesta a fost scos din lot pentru meciul cu UTA. Gigi Becali a anunțat apoi, în direct la FANATIK SUPERLIGA, că Tănase nu mai continuă la campioana României și că următoarea sa destinație va fi Omonia Nicosia.

Mutarea s-a mișcat extrem de repede. Tănase a plecat în această dimineață spre Cipru, acolo unde urmează să își parafeze contractul cu formația din Nicosia. Din punct de vedere sportiv, este începutul unui nou capitol pentru fotbalist. Din punct de vedere financiar, însă, schimbarea este și mai interesantă. Horia Ivanovici a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA cât câștiga Tănase la FCSB și ce salariu va avea la Omonia Nicosia.

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„Tănase avea la FCSB 25.000 de euro pe lună, atât. Ăsta era salariul lui de acum și avea 300.000 de euro pentru calificarea în cupele europene. Ar fi fost 600.000, dar, nefiind calificată în Europa, a rămas cu 25.000 de euro. Ăsta e salariul de aici. A plecat la Omonia Nicosia pe 500.000 de euro salariu + 100.000 de euro pe care îi primește azi, pe loc, când parafează contractul“, a dezvăluit Horia Ivanovici, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Tănase promite dezvăluiri în cel mai scurt timp

Florin Tănase nu a vrut să dezvolte pe aeroport ce l-a determinat cu adevărat să plece la FCSB, mai ales că acest transfer s-a făcut în contextul imploziei din vestiarul roș-albaștrilor în săptămâna premergătoare meciului cu UTA: „Astea nu prea vreau să le dezvolt acum. Cu siguranță în viitorul apropiat le veți afla“.

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„Le mulțumesc suporterilor pentru toată această perioadă și le transmit să rămână lângă echipă pentru că e nevoie. (n.r. – N-ai mai fost dorit la FCSB?) Nu a fost vorba de dorit… S-au întâmplat niște lucruri în ultimul timp și asta a fost decizia. (n.r. – Probleme între români și străini la FCSB?) Nicio problemă. Minciuni! Nu plec cu inima strânsă, plec cu inima deschisă. Sunt nerăbdător să îmi cunosc noii colegi și să mă apuc de treabă”, a continuat Tănase.

  • 326 de meciuri, 106 goluri și 56 de assist-uri are Florin Tănase la FCSB
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