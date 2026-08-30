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Florin Tănase (31 de ani) și veteranul Valentin Crețu (37 de ani) au fost excluși din lot înainte de meciul cu UTA Arad. Dacă fundașul lateral , mijlocașul ofensiv , așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate. Cum a reacționat presa din Cipru.

Reacția ciprioților după ce au aflat de transferul lui Florin Tănase la Omonia Nicosia

Revenit la FCSB în vara anului 2024, Florin Tănase și-a ajutat echipa în primul sezon să câștige campionatul și să ajungă până în optimile Europa League. Chiar și stagiunea trecută, rolul său a fost extrem de important, în ciuda faptului că FCSB a jucat în play-out. Acum, după mai multe tensiuni și neînțelegeri, el va părăsi din nou formația „roș-albastră”.

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Noua sa destinație este Omonia Nicosia. Clubul din „Insula Afroditei” joacă în acest sezon în grupa principală de Europa League. „Tănase pleacă în Cipru. Am convenție cu el că pleacă atunci când vrea”, spunea Gigi Becali în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA despre fotbalistul său. Presa cipriotă a explodat după ce a aflat de la FANATIK că Florin Tănase vine la Omonia Nicosia.

„Au detonat bomba în România: Florin Tănase la Omonia”, a fost titlul dat de ciprioții de la . „Un nou nume de mare interes pentru Omonia. Florin Tănase pare foarte aproape să-și continue cariera în Cipru”, a notat și . „Omonia e aproape de marea bombă, cu Florin Tănase”, au scris și cei de la .

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Florin Tănase, extrem de supărat pe situația de la FCSB

la FANATIK SUPERLIGA de un apel de la Florin Tănase, Gigi Mustață a dezvăluit ulterior ce a vorbit cu fotbalistul. Liderul Peluzei Nord a spus cât de supărat este jucătorul și ce intenționează să facă. „Va avea o discuție cu patronul și va spune ce are de spus, de ce a plecat din antrenament. L-am simțit că era supărat!”.

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FCSB este gazdă la Târgoviște, duminică, pe Stadionul „Eugen Popescu”, în meciul cu UTA Arad din etapa cu numărul 7 din SuperLiga. Banderola de căpitan va ajunge pe brațul unuia dintre Dawa, Miculescu, Târnovanu sau Cisotti.