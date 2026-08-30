Sport

Ciprioții, în extaz după ce au aflat că Florin Tănase semnează cu Omonia Nicosia: „Au detonat bomba!”

Florin Tănase a fost exclus din lotul FCSB-ului pentru meciul din campionat cu UTA. Presa cipriotă a erupt după ce Fanatik a anunțat că experimentatul jucător semnează cu Omonia Nicosia.
Mihai Dragomir
30.08.2026 | 21:05
Cipriotii in extaz dupa ce au aflat ca Florin Tanase semneaza cu Omonia Nicosia Au detonat bomba
ULTIMA ORĂ
Ciprioții au reacționat după ce au aflat de transferul lui Florin Tănase la Omonia Nicosia. Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Florin Tănase (31 de ani) și veteranul Valentin Crețu (37 de ani) au fost excluși din lot înainte de meciul cu UTA Arad. Dacă fundașul lateral a fost îndepărtat prin rezilierea contractului, mijlocașul ofensiv va semna cu Omonia Nicosia, așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate. Cum a reacționat presa din Cipru.

Reacția ciprioților după ce au aflat de transferul lui Florin Tănase la Omonia Nicosia

Revenit la FCSB în vara anului 2024, Florin Tănase și-a ajutat echipa în primul sezon să câștige campionatul și să ajungă până în optimile Europa League. Chiar și stagiunea trecută, rolul său a fost extrem de important, în ciuda faptului că FCSB a jucat în play-out. Acum, după mai multe tensiuni și neînțelegeri, el va părăsi din nou formația „roș-albastră”.

ADVERTISEMENT

Noua sa destinație este Omonia Nicosia. Clubul din „Insula Afroditei” joacă în acest sezon în grupa principală de Europa League. „Tănase pleacă în Cipru. Am convenție cu el că pleacă atunci când vrea”, spunea Gigi Becali în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA despre fotbalistul său. Presa cipriotă a explodat după ce a aflat de la FANATIK că Florin Tănase vine la Omonia Nicosia.

„Au detonat bomba în România: Florin Tănase la Omonia”, a fost titlul dat de ciprioții de la Goal. „Un nou nume de mare interes pentru Omonia. Florin Tănase pare foarte aproape să-și continue cariera în Cipru”, a notat și Sport FM. „Omonia e aproape de marea bombă, cu Florin Tănase”, au scris și cei de la Aphanews.

ADVERTISEMENT
Donald Trump este mai periculos ca niciodată. Pe cine se va răzbuna el,...
Digi24.ro
Donald Trump este mai periculos ca niciodată. Pe cine se va răzbuna el, după eșecul din Iran

Florin Tănase, extrem de supărat pe situația de la FCSB

Oprit în timpul intervenției sale la FANATIK SUPERLIGA de un apel de la Florin Tănase, Gigi Mustață a dezvăluit ulterior ce a vorbit cu fotbalistul. Liderul Peluzei Nord a spus cât de supărat este jucătorul și ce intenționează să facă. „Va avea o discuție cu patronul și va spune ce are de spus, de ce a plecat din antrenament. L-am simțit că era supărat!”.

ADVERTISEMENT
E gata: Florin Tănase s-a săturat de Gigi Becali și a plecat de...
Digisport.ro
E gata: Florin Tănase s-a săturat de Gigi Becali și a plecat de la FCSB!

FCSB este gazdă la Târgoviște, duminică, pe Stadionul „Eugen Popescu”, în meciul cu UTA Arad din etapa cu numărul 7 din SuperLiga. Banderola de căpitan va ajunge pe brațul unuia dintre Dawa, Miculescu, Târnovanu sau Cisotti.

ADVERTISEMENT
Oferte pentru Denis Drăguș: 1.300.000 de euro! Decizia luată de atacantul dorit de...
Fanatik
Oferte pentru Denis Drăguș: 1.300.000 de euro! Decizia luată de atacantul dorit de Gigi Becali
Ester Exposito, în extaz pe Santiago Bernabeu după un nou gol marcat de...
Fanatik
Ester Exposito, în extaz pe Santiago Bernabeu după un nou gol marcat de Kylian Mbappe! Reacția actriței a devenit virală. Video
Premier League, etapa 2, exclusiv pe VOYO. Bruno Fernandes, prestație fabuloasă în Manchester...
Fanatik
Premier League, etapa 2, exclusiv pe VOYO. Bruno Fernandes, prestație fabuloasă în Manchester United – Ipswich. Brighton, viitoarea adversară a Craiovei în Conference League, scor nebun pe terenul lui Chelsea
Tags:
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Fotbalistul legendar al Rapidului a recunoscut că a condus băut. A acceptat 13...
iamsport.ro
Fotbalistul legendar al Rapidului a recunoscut că a condus băut. A acceptat 13 luni de închisoare cu suspendare
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!