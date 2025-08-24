Florin Tănase şi Adrian Şut anunţă schimbarea la faţă a FCSB-ului: „Sunt sigur că vom începe să legăm victoriile!”. Video

FCSB a avut un început foarte slab de sezon. Campioana en-titre a acumulat doar 5 puncte în primele şase etape şi au deja un handicap de 11 puncte faţă de liderul Universitatea Craiova, care a pornit ca din puşcă.

Florin Tănase: „Împotriva oricărei echipe din România, când jucăm, pornim ca favoriţi”

Florin Tănase e sigur că echipa lui poate să lege din nou victoriile şi spune că , de duminică seara, este un moment bun să înceapă să lege victoriile. „Decarul” susţine că FCSB este clar favorită, la fel cum se întâmplă în faţa oricărui adversar din România:

„Dacă nu se schimbă nimic, e greu să recuperezi, te îndepărtezi şi mai mult. Sunt sigur că lucrurile se vor schimba şi vom începe să legăm victoriile. Puteţi spune că sunt ei favoriţi. Puteţi? Cred că, împotriva oricărei echipe din România, când jucăm, pornim ca favoriţi”, a spus Tănase.

Adi Şut: „Noi sperăm ca lucrurile să decurgă ca în sezonul trecut”

Adrian Şut a declarat că FCSB trebuie să se trezească repede şi să înceapă să adune puncte. Mijlocaşul e de părere că fotbaliştii campioanei nu trebuie să se bazeze pe ceea ce s-a întâmplat anul trecut, pentru că lucrurile se pot complica:

„Cu siguranţă ne dorim să câştigăm fiecare meci, ne pregătim pentru asta, însă uneori nu reuşim să facem acest lucru. Noi sperăm ca lucrurile să decurgă ca în sezonul trecut, dar nu ar trebui să ne bazăm pe asta, ci să adunăm cât mai multe puncte, cât mai repede”, a spus Şut într-un interviu acordat celor de la Sport Content EAD.

FCSB este aproape de o nouă calificare în faza principală din Europa League, dar pentru asta are nevoie de . În campionat, campionii sunt abia pe locul 12, cu 5 puncte.

