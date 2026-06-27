Florin Tănase și Gigi Becali, negocieri încheiate! Ce se întâmplă cu căpitanul FCSB. Exclusiv

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Florin Tănase și Gigi Becali au încheiat negocierile! FANATIK a aflat că cel mai valoros fotbalist al roș-albaștrilor a luat decizia finală și semnează prelungirea cu FCSB. Duminică, 28 iunie, Florin Tănase va zbura în cantonamentul FCSB-ului din Olanda.

Florin Tănase semnează prelungirea cu FCSB! Negocierile cu Gigi Becali s-au încheiat

până la finalul lunii iunie, însă cu câteva zile înainte de expirarea contractului, FANATIK a aflat că fotbalistul în vârstă de 31 de ani a luat decizia de a-și prelungi contractul pentru încă 2 ani. Din informațiile FANATIK, Olanda, în cursul zilei de duminică, 28 iunie.

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Căpitanul lui FCSB i-a dat emoții lui Gigi Becali, care nu se aștepta ca mijlocașul să nu facă deplasarea cu echipa pentru cantonamentul de vară, în ciuda faptului că înțelegerea sa cu formația roș-albastră era la final. Omul de afaceri nu a fost încântat de cererile fotbalistului, însă în cele din urmă s-a ajuns la un acord.

Ce spunea Gigi Becali despre relația cu Florin Tănase cu doar 24 de ore în urmă

Cu doar 24 de ore înainte de a ajunge la un consens, Gigi Becali s-a arătat extrem de dezamăgit de alegerea fotbalistului pe care îl considera prieten. El a dezvăluit că și-a dat seama că nu toți oamenii au aceeași gândire ca a sa și că relația lui cu Florin Tănase pare condiționată de niște detalii contractuale.

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Florin Tănase s-a ținut tare și în ceea ce privește durata contractului, însă a mai solicitat și un ajutor din partea lui Gigi Becali pentru proiectele imobiliare pe care le are în plan: „Cu Tănase o să am o discuție finală. Problema este că el vrea contract pe 4 ani. Eu o să-i fac contract pe maximum doi ani. Tănase are niște afaceri imobiliare cu Mitică Dragomir, vor să facă un cartier rezidențial mare de tot și mi-a cerut să-i dau niște bani împrumut. Nu mă apuc eu acum să dau împrumuturi la jucători, dar cu Tănase am o relație mai specială. Trebuie să mă gândesc bine mai întâi, sunt bani mulți la mijloc.

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El mi-a spus că dacă dă drumul la proiectul acesta rezidențial rămâne aici, nu mai pleacă în China. E vorba de un proiect de amploare, un cartier pe pământul lui Mitică Dragomir. Face profit de câteva milioane de euro cu banii pe care îi împrumut eu și atunci nu mai trebuie să plece în China”, dezvăluia Gigi Becali, în exclusivitate pentru FANATIK, despre condițiile impuse de Florin Tănase pentru a accepta prelungirea.

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