Florin Tănase și restul lumii! Cifrele care demonstrează că fotbalistul de 31 de ani este liderul campioanei FCSB

FCSB sprintează spre play-off și, după etapa a 26-a, a ajuns la doar două puncte de primele șase locuri. Victoria de la Galați, 4-1 cu Oțelul, l-a scos la rampă din nou pe Florin Tănase, autorul unei evoluții de colecție, încununată cu trei pase de gol și un gol.

Florin Tănase e „vioara întâi” la FCSB

Cifrele lui Tănase din acest sezon arată că el este liderul incontestabil al echipei. Tase a jucat 25 de meciuri, din 26 posibile, disputate în SuperLiga României. A lipsit doar în FCSB – CFR 1-4, iar acest lucru s-a văzut.

În acest moment, fotbalistul de 31 de ani e golgheterul echipei, cu 11 goluri. În campionat, doar Alex Dobre a marcat mai mult (13 goluri), în vreme ce Andrei Cordea (CFR Cluj) și Luka Jovic (U Cluj) au marcat tot de 11 ori.

Tănase e și cel mai bun servant al campioanei, cu șapte pase de gol, și al doilea la acest capitol, după Alin Roman (UTA), care are zece assisturi.

Majoritatea mingiilor trec pe la el

Opt dintre golurile marcate de Tănase au fost din penalty, ceea ce îl face și cel mai bun executant de la punctul cu var. Nu doar de la FCSB, ci din toată SuperLiga.

Majoritatea mingiilor trec pe la Florin Tănase, la meciurile FCSB-ului. El are o medie de 67,8 atingeri de minge pe meci, 921 de pase, 61 de pase cheie și 27 de centrări. 79% din pasele sale au fost reușite, iar 52% din pasele reușite au fost pase lungi.

Supremația lui Tănase, potrivit cifrelor s e demonstrată și de alte capitole. El este omul numărul 1 al echipei în ceea ce privește intercepțiile – 24. Tase a câștigat 139 de dueluri și 273 în câte a fost implicat.

Fotbalistul de 31 de ani a jucat 40 de meciuri în acest sezon

De asemenea, a bifat 44 de tacklinguri, 22 de respingeri și a blocat 7 șuturi ale adversarilor. Florin Tănase a ratat opt ocazii de gol și are 30 de driblinguri reușite, în cele 2.142 minute petrecute pe teren în Superligă.

Fotbalistul a jucat însă și opt meciuri în Europa League, plus alte trei în preliminariile Champions League. De asemenea, a prins minute, chiar dacă puține, în trei meciuri ale echipei naționale. Plus un joc în Cupa României. În total, în sezonul 2025-2026, Tănase a jucat 40 de meciuri până în acest moment, fiind cel mai folosit jucător al campioanei.

FCSB e la două puncte de play-off

„Nu cred că am mai avut un meci cu trei pase decisive. Probabil am mai dat pase bune, dar nu s-au fructificat, nu am avut așa finalizatori buni în echipă. Am reușit asta într-un moment greu al echipei și am ajutat echipa”,

Etapa viitoare, FCSB va juca pe terenul Universității Craiova. Apoi urmează meciul de acasă cu Metaloglobus, în deplasare la UTA, și pe teren propriu, cu Universitatea Cluj.