Florin Tănase și Risto Radunovic își fac vacanța împreună. Unde petrec campionii cu FCSB. Foto

Deși campioana , o serie de jucători care au fost implicați la echipele naționale au primit zile libere. Iar Florin Tănase și Risto Radunovic au ales să-și petreacă împreună vacanța.

Vacanță de vis pentru Florin Tănase și Risto Radunovic

Cei doi jucători de la formația ”roș-albastră”, alături de soțiile lor, plus băiețelul lui Tănase, au hotărât să-și petreacă această scurtă perioadă de relaxare în Turcia, pe plajele însorite din Antalya.

ADVERTISEMENT

Ei au ales să se cazeze la Regnum Carya, un complex de 5 stele care oferă piscine interioare și în aer liber cu tobogane cu apă, un centru spa luxos cu masaje, saună și baie cu aburi, precum și o plajă privată cu nisip. O cameră pe noapte la acest hotel de lux situat pe terenul de golf Carya costă aproximativ 1.000 de euro.

În plus, cei doi campioni cu FCSB au acces la un mini teren de fotbal și la o sală de fitness prin care se pot menține în formă pentru momentul în care se vor întoarce la antrenamente. Florin Tănase a urcat pe rețelele de socializare mai multe fotografii spectaculoase din această vacanță.

ADVERTISEMENT

Ultimatum pentru Tănase

Patronul Gigi Becali a dezvăluit că i-a dat termen lui Florin Tănase pentru , însă este mai mult ca sigur că acesta nu va câștiga mai mulți bani dacă pleacă în străinătate.

”Cu Tănase vorbeam când m-ați sunat. I-am spus că mai are un an contract. I-am spus ‘bă, dacă vrei să pleci, spune, ca eu să știu. Într-o lună de zile spune, ca să aduc altul în loc’. I-am zis ‘Tu nu mai ai un an contract. Tu poți pleca când vrei. Cu alte cuvinte, contractul tău expiră când vrei tu, doar să-mi spui înainte’. Am convenție cu el, să plece când vrea”, a spus Becali.

ADVERTISEMENT

Înainte de plecarea în vacanță, Risto Radunovic , desfășurat pe stadionul Arcul de Triumf, alături de Mihai Stoica și Mihai Pintilii.