Florin Tănase și Sergiu Buș, triști după Poli Iași-FCSB 5-2. Cei doi jucători au revenit în echipa FCSB-ului după ce au fost recent testați negativ.

Ei au făcut parte dintr-un adevărat lot de pozitivi cu coronavirus pe care FCSB l-a format de-a lungul ultimelor săptămâni.

Atât Florin Tănase cât și Sergiu Buș au intrat pe teren în minutul 29, când roș-albaștrii au făcut nu mai puțin de patru schimbări!

Florin Tănase și Sergiu Buș, triști după Poli Iași-FCSB 5-2. Tănase anunță și alte reveniri

Deși a pierdut cu 5-2, FCSB s-a putut bucura și de câteva vești bune în meciul de la Iași. În echipa lui Toni Petrea au revenit câțiva dintre jucătorii aflați până de curând în izolare din cauza faptului că au fost depistați pozitiv cu coronavirus. Printre ei, și căpitanul Florin Tănase, care chiar a marcat golul doi al FCSB-ului, din penalty.

Căpitanul FCSB-ului a vorbit după meciul de la Iași și despre perioada de izolare și s-a declarat șocat de modul în care a evoluat boala într-un interval foarte scurt de timp.

„A fost grea revenirea, după atâtea zile de pauză, dar este doar începutul. Ne vom reveni, ușor, ușor. Am început bine jocul, din păcate am luat apoi niște goluri după unele greșeli, iar adversarul a prins încredere. Am încercat să revenim, dar din păcate nu am reușit.

Perioada aceasta a fost una de uitat cât mai repede, pentru mine. Nimeni nu știe cu adevărat totul despre acest virus. Să te simți în putere, iar apoi să fii în partea cealaltă… Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că am revenit. Sunt sănătos și asta e cel mai important.

Unii colegi se simt bine, alții mai puțin (n.r. dintre cei încă pozitivi). Sperăm să ne revenim cât mai curând, îi așteptîm și pe ceilalți băieți, pentru că avem mare nevoie de ei. Vom fi mult mai bine după pauza în care va juca naționala. Te scoate din ritm așa ceva, e greu când stai 12 zile la pat. Dar reveni, important e că suntem sănătoși”, a spus Florin Tănase la Digisport.

Florin Tănase și Sergiu Buș au fost introduși pe teren de către Toni Petrea în minutul 29 al meciului de la Iași. Au mai intrat atunci și Andrei Miron și Darius Olaru. Și ei au fost în izolare și au fost folosiți pentru prima oară de la apariția focarului de coronavirus la club. Olaru, de altfel, a fost și eliminat în minutul 80 după ce l-a înjurat pe arbitru.

Sergiu Buș, dezamăgit total de rezultat: „A fost o înfrângere rușinoasă”

Vârful care a intrat în locul lui Adrian Petre, atacant căzut în dizgrația lui Gigi Becali, a comentat și el modul în care s-au desfășurat lucrurile la Iași. Buș a fost foarte dezamăgit de rezultat și nu este mulțumit de impactul pe care l-a avut după intrarea în teren.

Buș anunță că vor reveni în curând și alți colegi și vrea să tragă tare pe parcursul săptămânii următoare, pentru a fi în cea mai bună formă la derby-ul cu Dinamo.

„Am pierdut rușinos cu 5-2. Am fost patru băieți depistați negativi ieri și am intrat în minutul 29. Am încercat să ajutăm echipa, cel puțin eu, dar nu am reușit. O înfrângere rușinoasă. Am avut un program ieri, am încercat să recuperăm, dar n-am reușit.

M-am simțit bine, după 10 zile de absență. Am stat închiși la baza sportivă, au avut doctorii grijă de noi și le mulțumim. Fără tratamentul lor, nu reveneam atât de repede. Ceilalți băieți se simt bine și ei, mai sunt doar câțiva pozitivi și îi așteptăm să revină. Suntem la FCSB, trebuie să câștigăm fiecare meci. Vom fi mult mai proaspeți cu Dinamo, cel puțin cei care am ieșit ieri negativi. Vom lucra toată săptămâna și vom încerca să câștigăm”, a spus și Sergiu Buș.

FCSB – Dinamo se va juca sâmbătă, 3 noiembrie, începând cu ora 21:00, pe Arena Națională.