Florin Tănase și Ștefan Târnovanu, vehemenți la adresa arbitrajului după U Craiova – FCSB 0-0: „Am văzut presiuni din partea lor. Cred că au făcut intenționat”

, dar a rezistat în fața asaltului oltenilor și a rămas, cel puțin pentru moment, pe primul loc în play-off. Cele două formații , dar oltenii au avut o bară la ultima fază.

Florin Tănase: „Eu cred că meritau și o eliminare”

și cu , FCSB a avut probleme în disputa contra formației antrenate de Mirel Rădoi. Campioana României a expediat primul șut pe spațiul porții cu un sfert de oră înaintea finalului.

după ce a primit cartonașul galben, dar centralul Horațiu Feșnic nu a intervenit, iar fotbalistul oltenilor a terminat meciul pe teren.

La flash-interviu, Florin Tănase și Ștefan Târnovanu au pus tunurile pe arbitraj și au transmis că deciziile centralului au fost de cele mai multe ori în favoarea echipei gazdă. Mai mult decât atât, portarul FCSB-ului a comentat și presiunea pusă de olteni pe arbitraj în săptămâna dinaintea meciului.

„Nu meritam mai mult în seara asta. A doua repriză am arătat cât de cât bine, am ajuns mai ușor în careul lor, clarp uteam să și marcăm, dar era nemeritat. Este un rezultat echitabil. Când a apărut că începem bine, la încălzire? În prima repriză nu am contat pe faza ofensivă. Trebuie să ne dea de gândit.

Mai sunt șase meciuri, putem să arătăm o altă față, pentru că știm cu toții că putem juca fotbal. Eu am explicațiile mele, nu trebuie să le spun, dar cu siguranță vom analiza și trebuie să ajungem să aducem mingea de mai multe ori în careu pentru a marca.

Nu cred că asta a fost problema. De aia nu am ajuns noi în prima repriză la poartă, că nu mai jucăm din trei în trei zile? Nu are nicio legătură. Nu am pierdut împotriva unei contracandidate la titlu, în deplasare. Acum jucăm acasă unde suntem foarte puternici și trebuie să luăm cele trei puncte.

(n. r. ocazie Mora) Am văzut-o în bară. Au avut o ocazie mare, zic eu și cu puțin ajutor așa. Faulturi ușoare nouă nu, lor da. Eu cred că meritau și o eliminare, meritau și mai multe faulturi pe acolo prin preajma careului lor”, a concluzionat Florin Tănase.

Ștefan Târnovanu: „Au fost multe faze judecate în favoarea lor”

„Ăsta este singurul lucru de care sunt fericit, că nu am primit gol. Păstrăm distanța de trei puncte față de Craiova, patru pentru că la egalitate noi suntem în față. Ne așteptam la un meci cu goluri, dar e 0-0, stăm pe loc și e ok. În primă fază a dat jos, nu știu cum m-am aplecat așa de rapid, sunt fericit și apoi mă bucur că și Mișu Toma a venit cu Mora și a dat bară, per total, e ok.

(n. r. meciul cu CFR) Dacă nu va fi terenul înclinat cum a fost în favoarea adversarilor.. Pentru că au fost foarte multe faze 50-50 judecate în favoarea lor. Nu au ost chestii decisive, dar se adună.Îți crează o stare de nervi.

La Screciu cred că al doilea galben trebuia dat 100%. Dacă vom câștiga cu CFR și trebuie să facem tot ce putem, ne vom duce la 3 puncte de ei. S-au plâns toată săptămâna, eu sunt o persoană care citește presa, am văzut presiuni din partea lor. Cred că au făcut intenționat, le-a ieșit asta. Arbitrajul a fost de partea lor 100%.

Sunt meciuri dificile pe care nu am reușit să le câștigăm cum am reușit anul trecut, când am reușit 4 victorii în primele meciuri de play-off. Situația nu mai e la fel. Ne lipsesc foarte mulți jucători. Ar trebui să vă gândiți. Cine a jucat până acum a făcut-o foarte bine.

Trebuie să luăm campionatul. Eu cred că ne-au ajutat meciurile din cupele europene. Vom încerca și vom da totul. Dacă vom câțtiga cu CFR și vom lua un avans de 3 puncte, cred că vom câștiga”, a spus Ștefan Târnovanu.