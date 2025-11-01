Florin Tănase a stat la poze si a dat autografe chiar înaintea meciului! Starul de la FCSB asaltat pe Cluj Arena. Video

ADVERTISEMENT

Florin Tănase (30 de ani) a fost preferatul fanilor pe Cluj Arena înaintea partidei U Cluj – FCSB. Playmakerul campioanei a răspuns pozitiv solicitărilor și a stat la poze și a dat autografe chiar de pe gazon.

Florin Tănase, asaltat de fani înainte de U Cluj – FCSB

Florin Tănase a fost vedetă la Cluj încă dinaintea primului fluier al arbitrului Adrian Viorel Cojocarul. „Decarul” echipei lui Elias Charalambous a fost preferatul fanilor din Ardeal.

ADVERTISEMENT

În momentul în care campioana României a ieșit să inspecteze gazonul, Tănase a fost solicitat la poze și autografe. Jovial, internaționalul român le-a făcut pe plac suporterilor. Copiii s-au înghesuit să ia o amintire de la starul FCSB-ului. Chiar și susținătorii lui U Cluj i-au arătat respectul și admirația

Florin Tănase este golgheter în SuperLiga

Înaintea meciului de pe Cluj Arena, FCSB nu stă prea bine în clasament. Campioana en-titre este pe locul 10, cu 16 puncte, la trei lungimi de play-off. În schimb, Florin Tănase e lider.

ADVERTISEMENT

Fotbalistul în vârstă de 30 de ani este, după 14 etape, „Tase” a marcat până acum 9 goluri, cu unul mai mult decât rivalul Alex Dobre, de la Rapid. Podiumul este completat de croatul lui U Cluj, Jovo Lukic și Sebastian Mailat, de la FC Botoșani, fiecare cu câte 6 goluri.

ADVERTISEMENT