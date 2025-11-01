Sport

Florin Tănase a stat la poze si a dat autografe chiar înaintea meciului! Starul de la FCSB asaltat pe Cluj Arena. Video

Florin Tănase a fost asaltat de fani înainte de U Cluj - FCSB. „Decarul” campioanei en-titre s-a fotografiat cu fanii și le-a dat autografe chiar de la marginea terenului
Alex Bodnariu, Cristian Măciucă
01.11.2025 | 20:09
CORESPONDENȚĂ DIN CLUJ
Florin Tănase (30 de ani) a fost preferatul fanilor pe Cluj Arena înaintea partidei U Cluj – FCSB. Playmakerul campioanei a răspuns pozitiv solicitărilor și a stat la poze și a dat autografe chiar de pe gazon.

Florin Tănase, asaltat de fani înainte de U Cluj – FCSB

Florin Tănase a fost vedetă la Cluj încă dinaintea primului fluier al arbitrului Adrian Viorel Cojocarul. „Decarul” echipei lui Elias Charalambous a fost preferatul fanilor din Ardeal.

În momentul în care campioana României a ieșit să inspecteze gazonul, Tănase a fost solicitat la poze și autografe. Jovial, internaționalul român le-a făcut pe plac suporterilor. Copiii s-au înghesuit să ia o amintire de la starul FCSB-ului. Chiar și susținătorii lui U Cluj i-au arătat respectul și admirația celui mai bine plătit fotbalist de la FCSB.

Florin Tănase este golgheter în SuperLiga

Înaintea meciului de pe Cluj Arena, FCSB nu stă prea bine în clasament. Campioana en-titre este pe locul 10, cu 16 puncte, la trei lungimi de play-off. În schimb, Florin Tănase e lider.

Fotbalistul în vârstă de 30 de ani este, după 14 etape, cel mai bun marcator din SuperLiga. „Tase” a marcat până acum 9 goluri, cu unul mai mult decât rivalul Alex Dobre, de la Rapid. Podiumul este completat de croatul lui U Cluj, Jovo Lukic și Sebastian Mailat, de la FC Botoșani, fiecare cu câte 6 goluri.

2,37 e cota Betano la pronosticul „2 solist” pentru U Cluj - FCSB
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
