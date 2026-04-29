Florin Tănase știe exact de ce a ajuns FCSB în play-out: „De cel puțin 10 ori s-a întâmplat asta”

ADVERTISEMENT

Florin Tănase (31 de ani) a analizat „la rece” sezonul sub așteptări făcut de FCSB, care a culminat cu ratarea accederii în play-off-ul din SuperLiga pentru campioana ultimelor două sezoane, premieră în istoria clubului roș-albastru. Mijlocașul ofensiv a catalogat acest an drept unul „pierdut” în primul rând pentru el la nivel personal, dar și din perspectivă colectivă bineînțeles.

Care crede Florin Tănase că sunt cauzele sezonului ratat de la FCSB

Internaționalul român a subliniat că este nevoie ca această contraperformanță să fie uitată cât mai repede, iar acest lucru ar putea fi realizat pe acest final de stagiune doar prin îndeplinirea obiectivului din play-out-ul SuperLigii, constituit de accederea, prin meciurile de baraj, în preliminariile ediției viitoare de Conference League. De asemenea, Tănase și-a asumat mare parte din responsabilitate pentru cele întâmplate, alături de coechipierii săi, și a opinat că marea problemă la FCSB în acest sezon a fost reprezentată de faptul că nu au fost gestionate corect momentele, destul de dese, în care echipa s-a aflat în avantaj pe tabelă.

ADVERTISEMENT

„Un sezon pe care l-am început foarte bine, cu trofeu, dar ușor-ușor am luat-o în jos. E clar că e un sezon ratat, de uitat cât mai repede. Sperăm pe această sută de metri să mai reparăm dezastrul și să obținem o calificare în cupele europene. Personal, e clar că e un an pierdut. Nu e plăcut deloc să joci în play-out, dar asta este. Ne-am făcut-o cu mâna noastră.

Nu ai voie la un club de o asemenea dimensiune să nu prinzi play-off-ul. Am jucat multe meciuri cu mulți jucători noi, s-au făcut multe schimbări. Nu e ușor, pentru că omogenitatea are de suferit. Partea bună e doar că am marcat de foarte multe ori. Dar după aceea ne-am mulțumit cu un avantaj minim și nu am reușit să câștigăm meciurile. Cred că de cel puțin 10 ori am condus și nu am câștigat”, a spus , potrivit

ADVERTISEMENT

Ce a spus Florin Tănase despre prelungirea contractului cu FCSB

și a transmis că până în prezent nu a purtat discuții cu oficialii clubului în sensul prelungirii înțelegerii. „Deocamdată nu am discutat absolut nimic, sunt concentrat pe aceste ultime meciuri. Vom vedea din vară, e timp să vorbim, nu avem de ce să ne grăbim. Cum și în iarnă am ales să rămân când am avut ofertă… Ne apropiasem de play-off, nu ne gândeam că nu vom prinde play-off-ul. Toți suporterii sperau într-o revenire miraculoasă și am zis că nu are rost să plec pentru câteva luni și să dezamăgesc suporterii”, a mai spus mijlocașul de la FCSB, conform sursei citate anterior.