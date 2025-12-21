Sport

Florin Tănase surprinde înaintea derby-ului FCSB – Rapid: „Sunt cele mai ușoare meciuri”

Florin Tănase (30 de ani) a transmis un mesaj războinic înaintea ultimului derby din 2025, FCSB - Rapid. Campioaan en-titre e condamnată să câștige pentru a rămâne în lupta pentru play-off
Cristian Măciucă
21.12.2025 | 11:14
Florin Tănase a avut un final de an excepțional. La SUPER GALA FANATIK 2025 a fost desemnat fotbalistul anului, iar în meciul cu Feynoord a marcat golul decisiv al FCSB-ului. Acum, „decarul” campioanei mai are o dorință: victoria în derby-ul cu Rapid!

Florin Tănase, înainte de FCSB – Rapid: „Suntem focusați 100%”

FCSB vrea să își ia revanșa cu Rapid, după ce, în tur, a scăpat printre degete victoria. Roș-albaștrii au condus cu 2-2, dar s-au văzut egalați în ultimele minute.

FCSB – Rapid, ultimul derby din 2025, este programat duminică, 21 decembrie, de la ora 20:00. La acest duel, pe Arena Națională sunt așteptați aproximativ 30.000 de spectatori.

„Știm cum sunt derby-urile. Sunt cele mai frumoase meciuri. Ne bucurăm că terminăm cu un derby. Avem șansa de a ne apropia de play-off cu o victorie. Gândul nostru este la play-off și atât. 

Pentru antrenori, acestea sunt cele mai ușoare meciuri de pregătit. Jucătorii se automotivează. Suntem focusați 100%”, a declarat Florin Tănase, înainte de FCSB – Rapid.

FCSB e neînvinsă în ultimele 5 derby-uri cu Rapid

Deși este neînvinsă în ultimele 5 derby-uri cu Rapid, FCSB nu a mai câștigat împotriva giuleștenilor din postura de gazdă din noiembrie 2022. Atunci, pentru roș-albaștrii marcau Andrei Cordea, Andrea Compagno și Octavian Popescu, în timp ce pentru rapidiști puncta Dugandzic, din penalty.

„Avem încredere, moral excelent nu chiar, dar am obținut niște victorii importante în ultima săptămână. Trebuie să obținem mai multe victorii pentru a avea un moral excelent.

Noi știam. Mereu am spus că avem o echipă foarte valoroasă. Meciurile sunt făcute din detalii. Detaliile mici fac diferența. Au fost multe meciuri în care am avut accidentați, multe schimbări în echipă. E greu cu omogenizarea.

Mulți jucători schimbați de pe posturile lor. Aceste lucruri au dus la rezultatele din această jumătate de an și care nu au fost foarte bune”, a adăugat „decarul” campioanei României.

