Florin Tănase, urări pentru rivali după victoria cu FC Botoșani: „Sperăm ca CFR să se încurce”

FCSB a câștigat cu 2-0 pe terenul lui FC Botoșani, după golurile lui Florin Tănase și Darius Olaru. Jucătorii liderului s-au declarat încântați de succesul obținut pe un teren greu.

Prima repriză a fost una destul de echilibrată și s-a încheiat cu scorul de 0-0, iar gazdele au părut de multe ori periculoase. În a doua parte, însă, balanța a înclinat clar în favoarea roș-albaștrilor.

Echipa lui Toni Petrea rămâne lider în Liga 1, iar acum are trei puncte deasupra campioanei CFR Cluj. Ardelenii primesc luni vizita revelației FC Argeș, de care Edi Iordănescu a declarat că se teme.

Florin Tănase, urări pentru rivali după victoria cu FC Botoșani: „Sperăm să se încurce!”

Căpitanul FCSB-ului a fost cel care a reușit să deschidă scorul după 55 de minute la Botoșani, iar prin golul său reușit după șutul trimis de Olimpiu Moruțan și respins de Pap, a adus liniște în jocul roș-albaștrilor.

La finalul partidei, Florin Tănase s-a declarat bucuros de victoria obținută și de faptul că liderul Ligii 1 va reuși să își păstreze fotoliul de lider și la capătul actualei etape a campionatului.

„Ne bucurăm că am reușit să luăm cele trei puncte pe un teren greu și că ne-am consolidat prima poziție. Era important să deschidem scorul, pentru că după erau ei forțați să se expună ca să ne egaleze, și aveam mai multe spații. Sunt bucuros că reușesc să marchez și că îmi ajut echipa să adune puncte.

Este fragil avantajul, sperăm să se încurce CFR și noi să câștigăm ce mai avem de jucat până în play-off ca să avem un avans mai mare. E o partidă dificilă cu Gaz Metan. Mihai Teja este un antrenor bun, iar ei vor veni pe Arena Națională să joace, la cum îl știu eu. Vom avea un meci plăcut”, a spus Tănase la Digisport.

Olimpiu Moruțan i-a mulțumit lui Mihai Roman, după declarațiile oferite FANATIK

Chiar înainte ca purtătorul banderolei de căpitan din tabăra FCSB să marcheze golul prin care a deschis scorul la Botoșani, un alt fotbalist a fost aproape să înscrie chiar contra fostei sale echipe. Olimpiu Moruțan a tras frumos din afara careului, dar Pap a respins.

Tânărul despre care FANATIK a dezvăluit în exclusivitate la începutul anului că a fost ofertat din străinătate a declarat că speră să se transfere într-un campionat mai puternic. El i-a mulțumit fostului său coleg, Mihai Roman, care a declarat tot pentru FANATIK că Moruțan ar putea juca într-un campionat puternic.

„Am început puțin mai greu, dar ne bucurăm că am marcat două goluri și am reușit să câștigăm în seara aceasta. Știam de săptămâna trecută că ne vor aștepta un teren greu și o echipă bună, dar ne bucurăm că am făcut față și am câștigat cele trei puncte. Mă bucur că am jucat aici, m-am simțit foarte bine la echipa asta timp de doi ani. Le doresc multă baftă.

Doamne ajută să fie cum zice Mihai Roman și să joc într-un campionat mai puternic. Mă bucur că mă încurajează, este un om foarte bun, am fost colegi și la FC Botoșani și la FCSB. Important e să ne facem noi treaba, nu o să ne uităm în curtea celorlalți.

Fiecare meci este greu, fiecare echipă care vine și joacă cu FCSB își dă viața pe teren și vrea să câștige. Mă gândesc la echipa națională de tineret, sper să joc la Euro și să facem un turneu foarte bun”, a spus Moruțan.