Florin Tănase s-a contrat cu reporterii înainte de derby-ul Dinamo – FCSB: „Eu v-am spus părerea mea. I-am bătut de atâtea ori”

ADVERTISEMENT

FCSB a jucat duminică seară pe teren propriu contra FC Botoșani în semifinala barajului pentru Conference League. Bucureștenii s-au calificat după ce au câștigat cu scorul de 4-3. Florin Tănase a oferit o primă reacție. Vezi ce a spus când a auzit că FCSB este considerată outsider în duelul decisiv cu Dinamo, în opinia reporterilor prezenți în Ghencea.

Concluziile lui Florin Tănase după FCSB – FC Botoșani 4-3

după un meci în care a condus, dar s-a văzut egalată pe final. Bucureștenii au dat lovitura de grație în repriza secundă de prelungiri, prin Octavian Popescu. Primul fotbalist al „roș-albaștrilor” care a reacționat a fost Florin Tănase. Experimentatul jucător a spus cum a fost să-i înfrunte din nou pe moldoveni, dar și cât de important este rezultatul final. „Calificarea este lucrul pozitiv. Am avut câteva ocazii mari, dar calificarea e cea mai importantă.

ADVERTISEMENT

Avem câteva zile să ne refacem și să ne pregătim pentru derby. Trebuie să arătăm altfel. Dacă vom arăta așa și vom lăsa spații nu cred că vom avea șanse… S-a simțit că jocul scârțâie. Botoșani știam că este o echipă care construiește bine ofensiv, are jucători de calitate. Nu contează modul în care ne-am calificat, avem timp să ne refacem și să fim în cea mai bună formă. Am luat două goluri din nimic, zic eu… Se întâmplă, păcat că ne-am făcut seara mai grea. Mai avem un meci și ne putem califica într-o cupă europeană. Nu cred că a fost vorba de relaxare”, a spus inițial Florin Tănase.

Florin Tănase anunță că FCSB este favorită cu Dinamo în barajul final pentru Conference League

Chestionat despre statutul de outsider al echipei sale contra lui Dinamo, Florin Tănase a reacționat vehement. „Cum să pornim ca outsideri cu Dinamo?

ADVERTISEMENT

Și noi i-am bătut în ultimii 10 ani de atâtea ori… Pornim ca favoriți! Forma și dăruirea contează în derby. Eu v-am spus părerea mea, specialiștii o au pe a lor”, a mai spus Florin Tănase la flash interviu.

ADVERTISEMENT