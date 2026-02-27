Florin Tănase, veste uriaşă înainte de UTA Arad – FCSB! Echipa de start a campioanei. Exclusiv

ADVERTISEMENT

În direct la FANATIK SUPERLIGA, realizatorul Cristi Coste a furnizat în exclusivitate o informație de maxim interes pentru fanii FCSB-ului vizavi de Florin Tănase în perspectiva meciului din deplasare cu UTA Arad, posibil decisiv pentru accederea în play-off.

Florin Tănase, titular în UTA Arad – FCSB

În ciuda faptului că a acuzat din nou anumite probleme medicale, în timpul partidei cu Metaloglobus de pe Arena Națională, de data aceasta la genunchi, în contextul în care abia revenise după complicații de ordin muscular, fiind astfel nevoie să fie schimbat încă din minutul 24, mijlocașul ofensiv s-a recuperat deja și este apt de joc, urmând a fi chiar titular duminică seară la Arad.

„La Tănase deja s-a dezvoltat deja la nivelul capului. În momentul în care simte ceva, deja în secunda doi e… El era ok, era refăcut. A avut prea multe vizite pe la Marijana, glumea Mihai Stoica, spunea că ar trebui să cumpere RMN la FCSB la câte au fost. S-a speriat, în momentul când simte ceva sau i se pare că simte ceva, s-a pus joc, nu mai stă la discuții. Are și o vârstă și îți dai seama.

Oricum Tănase va juca duminică la Arad, din ce informații am. Va juca și va face cuplu în mijloc cu Lixandru. Nu joacă la Arad la Arad, cam asta e informația. Nu joacă titular Ofri Arad la Arad. Crețu va intra, va reveni după suspendare. Crețu, Duarte, Graovac și Radunovic va fi linia de fund”, a dezvăluit Cristi Coste

Primul 11 al celor de la FCSB pentru meciul de la Arad

De asemenea, cu aceeași ocazie, realizatorul emisiunii a anunțat și echipa de start pe care urmează ca să o folosească la partida de duminică seară:

„Din informațiile noastre pe care le avem la această oră, mai sunt două zile și jumătate până la meciul de la Arad, dacă nu se întâmplă nimic fizic sau altceva, tot cu Matei Popa în poartă.

Apoi, cum vă spuneam, Crețu, Duarte, Graovac și Radunovic, Lixandru cu Tănase în fața apărării. Apoi Miculescu, Olaru, Cisotti și Bîrligea în față. În față deja lucrurile sunt clare. Niciunul nu e cu probleme sau suspendat, de aia s-a și renunțat la folosirea underului acolo, Toma sau Stoian.

Cum spunea și Mihai Stoica, va reveni cel mai probabil în lot și Vlad Chiricheș, cel care chiar a jucat la Arad în meciul de Cupă și în minutul 90, dacă vă amintiți, făcea pressing în terenul UTA-ei. Pe când ceilalți, copiii, îl includ aici și pe Tavi Popescu, erau supărați că au fost obligați să joace în acel meci de la Arad.

Deci cam acesta este în acest moment primul 11 al FCSB-ului, cu Tănase, fără Arad, la Arad. Informații oferite de colegii mei de la Fanatik”.

Echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu UTA Arad:

(4-2-3-1): Popa – Crețu, Duarte, Graovac, Radunovic – Lixandru, Tănase – Miculescu, Olaru, Cisotti – Bîrligea