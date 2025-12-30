Florin Tănase vrea să plece de la FCSB și l-a supărat pe Gigi Becali: ”Nici nu-i spun la mulți ani!”

ADVERTISEMENT

Ajuns la vârsta de 30 de ani, Florin Tănase ar mai fi tentat să facă o încercare în străinătate. Însă, când a auzit de oferta pe care jucătorul său a primit-o, Gigi Becali s-a enervat foarte tare.

Gigi Becali a luat foc când a auzit că Florin Tănase vrea să plece de la FCSB

Patronul campioanei României a mărturisit că Florin Tănase i-a spus că are o ofertă din China, însă s-a supărat teribil pe jucătorul său când a aflat suma pe care acesta ar urma să o încaseze.

”Pe Tănase îl ținem aici, să îmbătrânească la noi. Nu-i spun niciun la mulți ani pentru că m-a supărat. M-a sunat el că are ofertă din China și-i dă 1,3 milioane. I-am zis să dea banii de pe anul ăsta. Că avem convenție pe fiecare an că dacă pleacă înainte de opt luni, trebuie să dea banii înapoi.

Dacă îmi zicea că are 3 milioane pe an sau două milioane… El a luat de la mine un milion într-un an și vrea în China pe 1,3 milioane de euro pe an, nu ți-e rușine? Și i-am închis telefonul. Apoi m-a sunat el și n-am mai vrut să-i răspund. Tănase e prietenul meu, dar tu-mi spui mie că pleci în China pe 1,3 milioane și la mine câștigi un milion?”, a declarat Becali, la emisiunea .

Tănase prelungește cu FCSB

În cele din urmă, Florin Tănase ar fi renunțat la ideea de a mai pleca în China și i-a cerut lui Gigi Becali să-i prelungească înțelegerea pentru încă un an. Patronul i-a făcut imediat o contraofertă pentru a rămâne la FCSB.

”A vorbit Meme Stoica cu el și a zis că nu mai pleacă, dar mai vrea încă un an. I-am zis să semneze acum, în aceleași condiții, dacă ia campionatul, se prelungește automat contractul. A zis ‘Da’, că luăm sigur campionatul. Jucătorii zic că iau sigur campionatul”, a spus Becali.

Unde vrea să joace Tănase

Revenit la FCSB în vara lui 2024, după doi ani petrecuți în zona arabă, Florin Tănase a recunoscut că a fost impresionat de modul în care a fost tratat în Emiratele Arabe Unite și .

”Da, putem spune că în Emiratele Arabe Unite e a doua casă. Ne-am simțit foarte bine, ne place foarte mult modul în care suntem primiți, în care suntem tratați. Nu, nu se pune problema acum de un transfer, doar dacă vine o ofertă foarte, foarte bună o să o iau în calcul. Suntem foarte fericiți și nu am ce să-mi doresc mai mult acum”, a afirmat Tănase.

Impresarul Florin Vulturar a mărturisit că există foarte mare interes din zona arabă pentru Florin Tănase și de la FCSB, mai ales că a intrat în ultimele 6 luni de contract.

”Florin Tănase este un jucător de care mă întreabă foarte multă lume. Cu realizările pe care le-a avut în acest an, eu zic că poate să prindă un transfer foarte bun în străinătate în această perioadă de mercato”, a precizat Vulturar.