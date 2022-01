Florin Vasilică, adevărul din spatele scandalului cu mama sa. Ce se întâmplă cu averea lui Liviu Vasilică

Relația dintre Florin Vasilică și mama sa, spune el, nu este de foarte mult timp una bună, fapt ce are la bază și ieșirea nervoasă a cântărețului la adresa acesteia.

“Deci, nesimțita de maică-mea îmi zice că nu are cheie de la casa mea, casa mea muncită și cumpărată de mine. Păi eu nu am cheie de la casa părinților mei, că a avut ea grijă să nu am … Idioato, nu există pe lumea asta mamă ca tine! Jegoaso!”, a fost mesajul postat de Florin Vasilică, în urmă cu câteva zile.

Florin Vasilică pune jignirile la adresa mamei pe seama traumelor

După ce pentru că a îndrăznit să îi ceară cheia de la casă, Florin Vasilică declară că tot ce a fost spus este din cauza faptului că poartă în minte și în suflet niște traume peste care, deși a încercat, nu poate să treacă. Traume care l-au făcut, în combinație cu cerința mamei, venită de nicăieri, să răbufnească fără să mai țină cont de absolut nimic.

”Sunt niște lucruri din trecut care și-au lăsat o amprentă foarte puternică asupra sufletului meu. Am încercat să le depășesc, dar traumele respective nu le poate șterge nimeni și nimic. Sunt om, am trăirile și răbufnirile mele, așa cum are dreptul toată lumea. M-am simțit lovit în momentul în care s-a pus problema cheii casei mele, eu nu am cheia de la casa părinților mei. Eu am stat foarte mulți ani în chirie, ne-am chinuit foarte mult”, a spus Florin Vasilică, luni, la ”Acces Direct”.

Artistul nu vrea să îi ceară scuze mamei

Ieșirea nervoasă pe care a avut-o în urmă cu câteva zile, declară el, nu i-a adus foarte multă antipatie în mediul online, însă l-a făcut să fie în centrul atenției publice, lucru pe care nu l-a dorit.

Mai ales că ceea ce a spus la nervi, făcut public apoi, spune el, de cel care se ocupa de pagina sa de Facebook, nu este în concordanță cu ceea ce simte pentru cea care i-a dat viață.

recunoaște că nu a putut să își dea seama care sunt motivele din cauza cărora relația cu mama nu funcționează așa cum trebuie și refuză să își ceară scuze.

”Nu știu să le spun, nu știu cauza (n.r. care sunt problemele cu mama lui). Eu am avut acea postare, care nu-mi aparține în totalitate, e vorba de persoana care se ocupa de pagina mea de artist. Dar eu îmi asum acea postare, să arunce lumea cu noroi. Nu are de ce să-mi pară rău, nu am de ce să îmi cer scuze.

Mama știe care sunt sentimentele mele față de ea. Nu, în niciun caz (n.r. sentimentele față de mama sa nu sunt cele din mesajul de pe Facebook). Nu mergem atât de departe. Sunt un om ca toți oamenii și poți avea un moment de răbufnire, nu am avut multe reacții acide la acel mesaj. Toate lucrurile sunt aranjate”, a mai adăugat artistul.

Averea familiei este împărțită

Puse la punct sunt și lucrurile care țin de moștenire. Tot ce a lăsat Liviu Vasilică în urmă se împarte în familie, iar de ceea ce dispune acum Florin, subliniază el, se datorează doar muncii și numelui său, pentru că de pe urma talentului regretatului său tată nu se mai încasează decât sume modice.

”Totul se împarte la trei (n.r. averea tatălui său). Nu mă ascund cu nimic. Numele lui Liviu Vasilică i-a aparținut mamei mele timp de 10 ani, ulterior nu a mai vrut să plătească acea taxă. Eu am făcut propunerea de a îmi da mie marca, dar eu acum îmi câștig existenta pe numele și munca mea.

Muzica pe care am promovat-o nu am vândut-o niciodată, am oferit-o gratuit publicului. În urma tatălui meu se mai încasează niște sume modice, iar prin prisma mea, ca eu mai cântec melodii lui, se mai câștigă puțin”, a concluzionat interpretul de muzică populară.