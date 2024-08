Florin Vulturar a intrat la FANATIK SUPERLIGA și a vorbit despre situația lui Joyskim Dawa de la FCSB. Titularul „roș-albaștrilor” nu a primit nicio ofertă din străinătate, iar soția lui își dorește să plece din Capitală.

Florin Vulturar, detalii de ultimă oră despre transferul lui Dawa de la FCSB. „Niște declarații aberante, niște prostii”

, deși fotbalistul mai are 2 ani de contract cu FCSB. Florin Vulturar a dezvăluit că fundașul central nu a primit nicio ofertă de la un club din străinătate până acum.

Florin Vulturar a comentat și declarațiile soției lui Joyskim Dawa la FANATIK SUPERLIGA. Emisiunea este live doar pe site-ul , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și miercuri a săptămânii.

„Ce să se rezolve dacă nu e nicio ofertă, are contract. Când a venit la București a fost ok, acum nu mai e ok. Niște declarații aberante, niște prostii. În momentul ăsta mi se pare o nebunie ce face această soție a lui Dawa.

Ești în plină campanie de calificări pentru Champions League și dai niște declarații aiurea doar să te afli în treabă. Nu am auzit de nicio ofertă de la nimeni, nu s-a discutat nici măcar o secundă despre o ofertă pentru Dawa.

Mai are doi ani contract. Discut destul de des cu Dawa, nu mi-a spus niciodată că vrea să plece. Toată lumea își dorește să plece, dar în momentul de față trebuie să se concentreze pe altceva”, a spus Vulturar.

Cine intră în locul lui Dawa în returul cu Sparta Praga: „O să joace acum o repriză”

Inițial, cei de la FCSB au crezut că Dawa va fi suspendat la returul cu Sparta Praga, iar Gigi Becali a comentant situația. Totuși, ulterior avea să afle că Dawa poate intra titular contra cehilor. .

„Poate a făcut Dumnezeu așa. Poate e mai bun Chiricheș, nu? O să joace acum o repriză să vedem, să aibă… Poate e mai bun Chiricheș. Altfel se concentrează și el.

Noi avem un ax central: Dawa, Ngezana, Șut, Olaru, Lixandru. Cu ăștia 5 suntem prea puternici și nu dăm posibilitatea adversarului să joace de ni se pare nouă că suntem prea buni.

E posibil și asta. Să vedem, să-i scoatem pe ăștia și să jucăm cu cine o fi”, a spus Gigi Becali după Sparta Praga – FCSB, scor 1-1, la Palat.