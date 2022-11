Florin Zamfirescu, complimente picante pentru Corina Chiriac, de față cu toată lumea: „Cea mai senzuală gură”

Corina Chiriac și-a lansat o nouă carte, după „Minuni trăite”, iar de data asta e vorba despre cele două piese de teatru pe care le-a scris în urmă cu câteva zeci de ani. Lansarea cărții „Două piese de teatru”, care a avut loc luni, 28 noiembrie 2022, seara, în foaierul Teatrului Odeon, a fost în sine o adevărată piesă de teatru!

Corina Chiriac și-a lansat cartea „Două piese de teatru”, la Odeon

Cel care a întreținut atmosfera la luarea discursurilor a fost, de departe, actorul Florin Zamfirescu, artistul mărturisind ce amintiri îl leagă de Corina Chiriac. Maestrul Zamfirescu nu și-a ascuns deloc sentimentele pe care le nutrea în tinerețe față de cântăreața care a scos pe piață o serie de șlagăre, unele dăinuind și azi, precum „Inimă, nu fi de piatră” (reinterpretată de Roxen).

La evenimentul de la Odeon au luat cuvântul, printre alții, și directorul Editurii Școala Ardeleană, sub care au fost scoase cele două volume, Vasile George Dâncu, dar și regizorul Șerban Puiu, soțul

„Mă bucur foarte mult că doamna Corina Chiriac și-a fructificat talentul literar. Iată că a apărut o a doua carte, o carte apărută în pandemie și scrisă la începutul pandemiei, „Minuni trăite” și „Două piese de teatru”, cartea Corinei de dramaturgie.

Corina e o mare artistă a României. A făcut studii de actorie și a jucat în câteva filme. Putea să facă și în acest domeniu o carieră. Are și un talent literar de excepție. Dacă ar fi mers pe această linie, ar fi fost o autoare consacrată, dar niciodată nu e târziu. Volumul de memorialistică și cel de dramaturgie sunt minunile scrise de Corina Chiriac și dovedesc cu prisosință că avem de-a face cu o scriitoare de mare valoare. Vedem cum strada speranței se întâlnește cu strada literaturii și se oprește timpul”, a spus în deschiderea evenimentului directorul editurii Școala Ardeleană.

Corina a renunțat la Teatrul Giulești pentru muzică: „Trei instituții m-au propus la trei festivaluri diferite să reprezint România”

Au urmat apoi o serie de picanterii scoase la iveală de Florin Zamfirescu, care a fost coleg la teatru cu interpreta hit-ului „Strada speranței”. În prezentarea următorului invitat să vorbească, Corina a explicat de ce a ales Teatrul Odeon (fostul Giulești) pentru lansarea acestei cărți. Unul dintre motive are legătură cu prietenul ei de-o viață, Florin Zamfirescu.

„I-am spus: dragă, Florin, dacă ne-ar fi spus cineva când aveam 17 ani – noi ne știm de când avem 17 ani – că ne vom revedea când avem 70, amândoi sănătoși și realizați în viață, probabil că n-am fi crezut. Faci parte din cariera mea, din amintirile mele de aur, din prezentul meu frumos.

Până să trecem la lucruri mai oficiale, vreau să vă spun de ce am ales să fim aici la Teatrul Odeon. Pentru că în 1974, Florin a încercat să-mi bage mințile în cap. Mi-a zis: „Hai, sunt niște posturi la Teatrul Odeon. Nu vrei să vii să te angajezi?”. Era Teatrul Giulești atunci. Deci, Teatrul Giulești. Mi-a propus o piesă de teatru. Am repetat-o… Ne-am dat peste cap. Am luat amândoi posturile, dar cum e destinul… exact în acel an, în 1974, trei instituții diferite m-au propus la trei festivaluri diferite să reprezint România: la Orfeul de Aur, la bulgari, la un concurs din Polonia și la Dresda, în fosta Republică Democrată Germană.

Din trei festivaluri am luat două premii importante. Mi-am dat seama că voi rămâne la muzică. Atunci mi-am cerut scuze, am plecat din teatru și iată că mă întorc după atâția ani doar în calitate de autoare, dar cine știe?”, a declarat emoționată Corina Chiriac.

Florin Zamfirescu, show total: „Am văzut cea mai senzuală gură”

Când a acaparat cu totul microfonul, a declarat că a fost extrem de emoționat când i s-a propus să participe la acest eveniment, mai ales că este vorba despre Corina Chiriac, a cărei frumusețe a remarcat-o încă din tinerețe.

„De câteva bune zile, da mai bine de o săptămână, aștept cu emoție ziua de azi, seara de acuma. Știu de la Corina că m-a tot invitat să prezint această carte din cele două, pe care le-am și citit. Această carte de amintiri este o carte fenomenală, e o carte pe care nu poți s-o mai lași din mână”, și-a început discursul Florin Zamfirescu. Actorul a fost întrerupt apoi de Corina Chiriac, pe un ton ironico-amuzant: „Tu vorbești serios?”.

Artistul și-a continuat speech-ul, făcând câteva mărturisiri care a lăsat întregul foaier al Teatrului Odeon cu gura căscată. Acesta a recunoscut, mai în glumă, mai în serios, că în tinerețe a fost destul de atras de Corina Chiriac, a cărei frumusețe a remarcat-o de la prima vedere.

„Eu am cunoscut-o pe Corina din anul I de facultate. Am văzut cea mai senzuală gură pe care poți s-o vezi în viață. Eu mai văzusem prin filme”, a mărturisit Florin Zamfirescu în stilul caracteristic, lăsând-o perplexă chiar pe artistă. „Acuma aflu?”, l-a întrebat Corina Chiriac, pe fundalul râsetelor celor prezenți în sală.

Șicane și amintiri povestite de Corina Chiriac și Florin Zamfirescu: „Am urât-o un an!”

„Ce vedeam prin filme erau picturi, ce Sarita Montiel sau Brigitte Bardot? Când am văzut-o pe Corina… În primul rând, ea terminase liceul odată cu mine. Fusese o elevă în uniformă. Nu mi-am putut închipui niciodată pe Corina în uniformă de elevă, în bancă, și cu un profesor care să se uite la ea și să rămână normal.

Există o poveste, nu știu dacă am spus-o, cu un personaj care se numea Eula Wagner, despre care autorul spunea că era atât de frumoasă. Și era prin clasa a 6-a, a 7-a, încât dirigintele ei s-a spânzurat, ca să nu cadă în vreun păcat. Ei, Corina, era așa… Nu spun că era frumoasă… Era…”, a povestit Zamfirescu nestingherit, până când Corina a încercat să salveze situația: „Nu vrei să trecem la carte?”.

„Trebuie să spun încheierea. Ea parcă a intuit, pentru că mă uitam cu ochi de vultur… După cursuri mergeam la Cireșica, ne prosteam. Corina m-a întrebat: „Tu ai fi în stare să te sinucizi pentru o femeie?”. Am urât-o un an”, a completat Florin.

„Măi, astea erau glumele generației noastre”, a intervenit Corina. „Nu te scuza… Asta e prima mea amintire, prima fotogramă cu Corina. Nu mai spun de cât talent a avut, vibra scena sub ea”, a adăugat Florin Zamfirescu.

În final, regizorul Șerban Puiu a spus cu convingere că e foarte posibil ca măcar una din cele două piese de teatru scrise de Corina, „De profesie amant” și „Serenadă pentru Carul Mare” ar putea fi puse în scenă în viitor la unul din teatrele din Capitală.