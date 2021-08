Florin Zamfirescu, dezvăluiri neștiute despre soția lui: „Este pur și simplu spectaculoasă”

Florin Zamfirescu a făcut dezvăluiri neștiute despre soția lui, Daciana Toma. Cei doi sunt împreună de zece ani, iar îndrăgitul actor este mai fericit ca niciodată, la 72 de ani.

Actorul a oferit detalii mai puțin cunoscute despre partenera lui de viață. Cei doi s-au retras la casa de la țară, unde duc un trai liniștit și fericit.

Florin Zamfirescu, dezvăluiri neștiute despre soția lui

Florin Zamfirescu a făcut dezvăluiri mai puțin cunoscute despre Daciana Toma, partenera lui de viață. Cea cu care va împlini zece ani de relație este medic de familie și cea de-a patra soție

După ani buni în care a jucat în filme, seriale și piese de teatru, Florin Zamfirescu s-a retras la casa lui de la țară, alături de partenera sa.

Actorul a vorbit despre câteva lucruri pe care nu multe persoane le știu despre Daciana Toma. Doctorița are grijă de el și are grijă să-i dea la timp medicamentele de care are nevoie. Florin Zamfirescu suferă de mai multe afecțiuni, însă a declarat că se simte destul de bine.

„Eu nu sunt foarte sănătos. Soţia mea are grijă de mine şi îmi dă pastile. Am diabet, am tensiune oscilantă, dar lucrez, mă simt ok, mai ies, mai conduc maşina, nu am de gând să capotez. O veni şi clipa aia. Sper să fie scurtă.

(…) A adus veselie şi, deşi este doctoriţă, e foarte bună gospodină şi foarte grijulie. Este tot ce mi-am putut dori de-a lungul întregii vieţi şi am găsit abia la final.

Ei nu-i place la restaurant, că mâncarea gătită acasă e cea mai bună. Şi în fiecare zi aproape vine cu o noutate, cu ceva. Este pur şi simplu spectaculoasă! Toţi cei care au venit şi au luat masa la noi au rămas… Dar nu numai asta, că doar nu e bucătăreasă. Ea tot ce face, face perfect.

(…) Am văzut cum intrau pacienţi pe rând schimonosiţi de durere şi ieşeau zâmbind. Are talentul de a crea în jurul ei o stare de bine, o stare de fericire. E cu picioarele pe pământ, e realistă, informată, e cultă, e tot ce vrei.

Daciana este o comoară. Este foarte cultivată, foarte echilibrată, nu păstrează ranchiună, este un om adevărat. E norocul vieţii mele”, a declarat actorul pentru revista „Taifasuri”, potrivit

Marele actor a fost căsătorit până în 2012 cu Cătălina Mustață

și Cătălina Mustață au fost împreună până în 2012. Cei doi s-au cunoscut atunci când ea era studentă la Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică.

Ea avea aproape 24 de ani, iar el împlinise aproape 42 atunci când s-au cunoscut. Nunta a avut loc în iulie 1991, iar în 2012 au mers pe drumuri separate.

Acesta și-a făcut debutul în 1966, atunci când a participat la o emisiune în calitate de elev de liceu. Acolo, tânărul Florin Zamfirescu a interpretat o poezie și a fost foarte apreciat de public. A studiat apoi la IATC, unde a fost și profesor.

A jucat în filme și seriale celebre, cum ar fi „Tatăl risipitor” (1974), „Orient Express” (2004) sau „Moromeții II” (2018).