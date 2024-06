Florin Zamfirescu face apel la Mugur Isărescu! Marele actor se confruntă cu o escrocherie de proporții

Florin Zamfirescu se ”alătură” vedetelor care îi păcălesc pe români să dea bani, într-o campanie fake care se desfășoară în mediul online, în care se folosește și imaginea Băncii Naționale a României.

Florin Zamfirescu, victima țepei deceniului, în care sunt folosite mai multe figuri publice

Actorul apare în diferite postări în care ar face niște dezvăluiri despre cum se pot îmbogăți românii rapid și cum își pot crește pensia la bătrânețe. Totul este fals, începând cu declarațiile care îi sunt puse în gura maestrului până la întreaga poveste bine țesută pentru a-i face pe creduli să își dea conturile bancare.

Nu este prima persoană publică a cărei imagine este folosită de rețeaua de escroci greu de depistat chiar și de către serviciile de informații. Se ascund atât de bine încât victimele, cum este cazul lui Zamfirescu, dar și al românilor țepuiți, primesc același răspuns de la autorități și avocați: infractorii sunt greu de găsit.

Pentru ca astfel de povești să capete credibilitate, sunt folosite inlusiv siglele unor posturi de știri ori site-uri din România, care se bucură de o bună reputație.

În cazul actorului Florin Zamfirescu, falsa știre care îi lasă pe naivi fără bani în conturi a fost propagată, sponsorizată chiar pe Facebook, de o clonă a site-ului RFI.

de curând, pentru a atrage un semnal de alarmă asupra tuturor celor care cred în fake news-ul de proporții.

Rețeaua care îi stoarce de bani pe naivi nu poate fi depistată

Rețeta escrocheriei este una cât se poate de clară. Rețeaua de țepuitori folosește persoane cu notorietate care ar recomanda implicarea în niște proiecte reale derulate de stat, garnisite cu unele din cele mai fanteziste idei ever. Cetățeanul e pus să plătească 1.200 de lei într-un cont bancar, urmând să își dubleze suma investită, lucru care nu se întâmplă, evident, niciodată.

Numele lui Zamfirescu a fost folosit împreună cu al prezentatoarei Kanal D, Denise Rifai. Falșii Florin și Denise sunt ”surprinși” devoalând o metodă secretă Băncii conduse de Mugur Isărescu de a obține bani frumoși, pe care dacă românii ar afla-o și-ar schimba radical viața.

Contactat de FANATIK pentru a afla dacă a luat vreo măsură împotriva rețelei ori dacă a reușit să afle măcar cine e în spatele escrocheriei, Florin Zamfirescu ne-a spus că asta e de-a dreptul imposibil.

Actorul Zamfirescu nu știe cum să scape de belea: „Și Isărescu apare în toată treaba asta, nu? De ce nu îi dă în judecată?”

și că au existat prieteni care au crezut reclama. Așa pe care îl sunau mai mulți apropiați să plângă că au rămas fără banii din conturi, pentru că au avut încredere în el, ziaristul neavând nicio treabă cu scam-ul.

„Am publicat și eu contra acelei informații, n-am ce să fac! N-am cui să fac plângere, din moment ce și din gura lui Isărescu au pus anunțul, din gura președintelui…

Am vorbit cu un avocat. Sunt firme-fantomă pe care n-ai cum să le apuci. Chiar nu știu ce să mă fac. Mi-au dat telefon și niște prieteni mi-au zis… Domnule, am văzut numele tău… Am întrebat: ”Păi de ce nu mi-ai dat un telefon?”. I-au cerut datele. A dat numărul de card… Acuma, când ești prost… Era un colonel.

Mă sună și oameni importanți. Și-mi zic că dau și ei bani. Domnule, cum să dai? Cum să crezi așa ceva? Că m-a dat Isărescu în judecată, că m-au fotografiat cu cătușe… Că m-a dat BNR în judecată, dar și Isărescu apare în toată treaba asta, nu? Apare! De ce nu îi dă el în judecată?

Eu am tot avertizat, am vorbit cu un avocat… Am mers pe toate căile. Avocatul a zis că n-ai pe cine să dai în judecată. Prinde orbul, scoate-i ochii!”, a declarat Florin Zamfirescu, în exclusivitate pentru FANATIK.