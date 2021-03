Florin Zamfirescu, adevărul despre poetul Nichita Stănescu: „Ceva m-a răscolit”. A fost sau nu alcoolic?

Florin Zamfirescu i-a adus un omagiu poetului Nichita Stănescu, amintindu-și cele mai frumoase întâmplări pe care le-a trăit alături de el și răspunzând la una din dilemele cârcotașilor: a fost sau nu alcoolic?

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Pe 31 martie, dacă mai trăia, Nichita ar fi urmat să împlinească vârsta de 88 de ani. Cu ocazia acestui eveniment important pentru toți cei care l-au apreciat ca poet, actorul Florin Zamfirescu, care i-a fost prieten în ultima perioadă a vieții sale, a vorbit despre omul Nichita Stănescu, cel pe care puțini au avut ocazia să îl cunoască.

Multe din lucrurile pe care i le-a spus Nichita i-au rămas întipărite în minte lui Florin Zamfirescu. Actorul nu își mai aduce aminte cum anume s-a împrietenit cu marele poet, dar știe că în casa lui era mereu multă lume căci acesta era foarte deschis și bun cu toți, scriind poezii, recitând și chiar cântând de câteva ori.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Florin Zamfirescu, amintiri despre Nichita Stănescu

„Nichita zicea că nu e important unde vrei să ajungi, important e drumul pe care-l faci. Important nu e adevărul, care e echivalent cu ceva mortal, distrugător, importantă e calea spre adevăr, căutarea lui, aflarea lui, care nu va fi niciodată cel la care te aștepți”, a declarat Florin Zamfirescu la Antena 3.

Despre poet s-a spus că ar fi consumat alcool în exces, ba chiar că Elena Ceaușescu s-a oferit la un moment dat să îl ajute să își trateze această patimă. Actorul suține că nu a fost prezent în acea perioadă a vieții sale și că el nu l-a văzut niciodată să bea așa cum se spunea despre el.

ADVERTISEMENT

„Nu l-am văzut niciodată bând”

„Nu l-am văzut niciodată pe Nichita Stănescu bând. Când se termina cheful, a doua zi, paharul era neatins. Nu mai avea voie să bea și cred că nici nu mai putea să bea.

Prima dată când am fost la el am hotărât că nu mai merg, că pierd vremea. Am stat acolo 6 ore. După o săptămână mi-a fost dor. Mergeam la el cu mama fetei, cu Valeria Sitaru și cu colega ei de bancă, Ofelia. Ofelia a insistat, ea era studentă la Filologie. După o săptămână am zis să mergem că parcă ceva m-a răscolit. Când puteam dădeam telefon. Acolo se venea vraiște, dar eu nu am făcut niciodată asta. Se pleca la 6 dimineața de acolo… Asta în anul 1983”, și-a mai amintit Zamfirescu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT