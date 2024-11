Florin Zamfirescu cere o întâlnire urgentă cu Călin Georgescu și face predicție-șoc: „Va ieși cu 70% din voturi”

Florin Zamfirescu, unul din cei mai vocali susținători ai lui Călin Georgescu, vrea să aibă o discuție personală cu candidatul independent care s-a clasat pe primul loc la alegerile din 24 noiembrie, pentru a-i cere un lucru pe care îl consideră extrem de important, mai ales în urma rezultatelor care au șocat țara.

Florin Zamfirescu susține, în exclusivitate pentru FANATIK, că va contribui și el, cu votul său, în turul al doilea de pe 8 decembrie 2024, pentru ca Georgescu să se instaleze la Palatul Cotroceni. Actorul crede cu convingere că suveranistul ”ne va feri de războiul cu rușii”.

„Adevărata Revoluție nu a avut loc pe 22 decembrie 1989, ci pe 24 noiembrie 2024, când poporul român a arătat că nu mai vrea să stea în genunchi și că nu este un popor „moluscă” sau condamnat.

Călin Georgescu, dacă va veni la putere, ne va feri de războiul cu rușii. Este un om deștept – l-am cunoscut. El susține să avem relații bune cu toți vecinii. Vorbește despre tradiție și normalitate, dar, în ochii unora, aceste valori au ajuns să fie considerate defecte. În schimb, devine vizibilă o candidată aflată pe locul doi, care propagă o lipsă de normalitate.

Sincer vă spun: astăzi m-aș îmbăta de bucurie, dar nu am voie să beau, și oricum nu am băut nici în trecut. M-aș duce la femei, dar a trecut vremea. De bucurie, aș face ce nu obișnuiesc să fac.

Se întreabă românii: de ce nu apare acum Călin Georgescu să vorbească? Stați puțin! O să apară. Să treacă acest „clocot” și va ieși în față. Poporul român nu mai stă în poziția ghiocelului. S-a săturat, urlă! I s-a spus să nu iasă în stradă, că nu are voie, și să vorbească prin vot. A votat! Poftim! Românii au hotărât prin vot”, ne-a spus extrem de ferm, în exclusivitate, Florin Zamfirescu.

Zamfirescu este de părere că Georgescu va câștiga cu 70%

Marele actor a continuat analiza sa și a declarat că dacă exista o dezbatere între Călin Georgescu și, de pildă, Marcel Ciolacu, pe care îl poreclește ”covrigarul”, liderul PSD ar fi pierdut în fața independentului, fost membru al Clubului de la Roma.

„Acum ni se spune că românii nu au votat bine, iar Europa se răscoală împotriva noastră. De ce? Pentru că s-a mers pe ideea lui Iohannis să nu mai fie confruntări directe? Dacă Călin Georgescu ar fi avut o dezbatere cu „covrigarul” (Marcel Ciolacu), l-ar fi făcut praf. Se întreabă lumea ce este TikTok? Este o platformă formată din oameni, care a ajuns la oameni”, a declarat Florin Zamfirescu, pentru FANATIK.

Florin Zamfirescu face o predicție pentru turul al doilea. Este extrem de sigur că candidata care l-a depășit pe ultima sută de metri pe candidatul PSD, va pierde în fața lui Georgescu.

„În turul 2, Călin Georgescu va ieși cu 70% din voturi. Nu că ar avea șanse – Călin Georgescu este deja președintele României, în urma acestei revoluții de catifea. Nu a țipat, nu a înjurat. A fost elegant, a vorbit, iar oamenii l-au urmat.

De unde ar putea lua Călin Georgescu voturile decisive în turul doi

Așadar, dacă ceva nu merge bine în fruntea țării, schimbăm conducătorii. Cât despre partide și alegerile parlamentare: nu uitați câte partide mici există. Partidul doamnei Șoșoacă și cel al domnului Simion și-au arătat susținerea pentru Călin Georgescu. Mai există Alianța Național Creștină. Le-am citit programul și am regăsit acolo toate ideologiile mele.

Le-am spus: „Acestea sunt ideile mele!”. Acest partid îl va susține pe Călin Georgescu, după ce l-a sprijinit pe Cristian Diaconescu. Sincer, nu înțeleg de ce domnul Diaconescu, un om impecabil, nu a înregistrat un rezultat mai bun. Sper însă ca domnul Călin Georgescu să îl implice în viitor”, a completat Florin Zamfirescu, pentru FANATIK.

După ce ne-a zis că îl vede pe Călin Georgescu drept ”salvarea” României, actorul a fost rugat de FANATIK să comenteze și declarațiile sale controversate cu privire la relația României cu Uniunea Europeană și raportarea la războiul din Ucraina. Considerat un , Călin Georgescu a vorbit în nenumărate rânduri despre renunțarea la ajutorarea Ucrainei cotropită de ruși.

Florin Zamfirescu nu vede pericolul rusesc de care vuiește toată lumea

„El e salvarea României și ăștia care sunt acum la putere trebuie măturați toți, inclusiv lătrătorii lor. Călin Georgescu niciodată n-a spus ca România să iasă din UE. Cum să iasă din UE? Niciodată n-a spus că trebuie să ne alipim rușilor. El a spus că vrem pace cu vecinii. El salvează România de intrarea în război, ceea ce făcea și Ciolacu, și Ciucă.

România e intrată în UE în genunchi și e ținută în genunchi. Va avea demnitatea să revedem condițiile în care am intrat. Va avea puterea și autoritatea să spună că suntem un popor. Ce e aia că suntem în UE, dar nu suntem în Schengen? Noi am intrat cu valori în UE, am dat și resurse, tot! Și suntem ținuți la ușă. Georgescu o să pună piciorul în prag și în fața lui Nehammer, sunt convins”, ne-a explicat Florin Zamfirescu.

Florin Zamfirescu îi va cere lui Călin Georgescu să desființeze casele de sondare a opiniei publice

Maestrul Zamfirescu a mai precizat că îi va cere ceva foarte important, în opinia sa, lui Călin Georgescu. că vrea musai să se vadă cu el pentru a-i spune să dispară toate casele de sondare a opiniei publice prin care, notează el, se manipulează electoratul.

„Sondajele sunt arme de manipulare în masă, ar trebui interzise. Se poate face sondaj cu o zi înainte de alegeri, și nici atunci. E o formă de manipulare, e o crimă. Păi mă lași să aleg eu sau nu? Eu am să îi spun personal lui Călin Georgescu să dispară forma asta.

Otrăvesc poporul român cu șmecherii, începând și cu domnul Cristoiu, cu Pieleanu, cu toți care bat câmpii și își impun reguli și păreri, că ei sunt deștepți… O țară care nu avea datorii acum stă disperată că dobânzile sunt mai mari decât datoriile. E posibil așa ceva?”, a încheiat Florin Zamfirescu.