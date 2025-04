Florina Constantinescu, prezentatoarea „Vedeta familiei”, mamă cu reguli stricte: „Copiii mei nu au voie pe TikTok!”

Florina Constantinescu, prezentatoarea emisiunii de talent-show „Vedeta familiei”, difuzată de TVR, a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre relația ei cu copiii, rolul de mamă și planurile de Paște.

Vedeta ne-a spus că băieții ei nu vor să audă de lumea artistică, fiind și jocurile pe calculator, dar și care sunt lucrurile de care ține cont în creșterea pruncilor. Florina a pus ferm piciorul în prag și le-a interzis copiilor accesul la .

Bună, Florina! Duminică, chiar de Paște, pe 20 aprilie, reveniți cu al șaselea sezon „Vedeta familiei”. Ce relație ai tu cu copii?

Florina Constantinescu: Eu zic că mă înțeleg foarte bine cu copiii, pentru că am și eu doi acasă, unul de 9 ani și celălalt are 6 ani și jumătate. De la ei am învățat foarte multe lucruri, în primul rând cum e să fii iar copil. Încerc să aplic lucrurile de care țin cont acasă și în emisiune. Îi văd că sunt emoționați, că se blochează și nu mai vorbesc, încerc să găsesc tot felul de teme sau chiar fac lucruri haioase ca să îi scot din starea în care se află, să scape de emoții și să își facă bine treaba.

Ei vin la ”Vedeta familiei” să fie remarcați, să le arate tuturor cât de bine cântă. Dar, de multe ori, emoțiile își spun cuvântul și atunci oricât de buni ar fi pe scenă la un festival, de exemplu, la un show de televiziune lucrurile stau altfel, pentru că sunt multe camere, sunt multe reflectoare, e agitație mare, echipă care se învârte de colo-colo. Aici trebuie să țină cont de furnale, de lumini, de indicațiile regizorului. Ei trebuie să înțeleagă exact unde trebuie să stea, se fac multe repetiții înainte. Pe lângă cântat, ei învață și ce înseamnă un show de televiziune, să țină cont de mai multe aspecte, nu doar de cântat.

„Copii mei tind spre fotbal, vor să fie fotbaliști”

Sunt și băieții tăi înclinați spre zona artistică sau au alte pasiuni?

Copiii mei tind spre fotbal. Ei vor să fie fotbaliști, sunt gameri, au cu totul alte talente, ca să zic așa. Bine, mai dansează, desenează, talent există, dar nu am încercat să îi presez în direcția asta să facă muzică. Și eu am făcut muzică la un moment dat, știu cât e de greu, știu că nici acolo nu e totul roz, în industria asta, și atunci nu vreau să îi presez cu nimic.

Florina Constantinescu: „Copiii mei nu au TikTok”

Deci nu i-ai dat la activități cât mai variate. Azi se practică asta, mulți părinți îi dau pe copii și la dans, la înot, la karate… Fac de toate

Nu, exclus! Eu am avut o copilărie frumoasă, am încercat de toate. Ce-i drept, nu am excelat la niciun sport. Am renunțat când am simțit că nu mi se potrivesc anumite lucruri, așa și cu ei. Vreau să aibă o copilărie frumoasă, să trăiască tot ce e de trăit și de experimentat acum. Vor avea suficient timp să respecte reguli, când vor deveni maturi. Nu vreau foarte mult nici să-i obosesc, pentru că nici școala nu mai e ca pe vremea noastră. Au mai multe teme de făcut, temele sunt din ce în ce mai grele.

Cel mare e în clasa a doua și vreau să îți spun că face tot felul de exerciții pe care noi le descopeream în clasa a patra. Și cel mic, care e la pregătitoare, face multe lucruri de clasa întâi, a doua și atunci nu vreau să pun presiune pe ei. Vreau să se bucure, să râdă, trăiesc la curte, fac tot felul de nebunii, ies în ploaie, ies desculți… Au tot felul de activități. Într-adevăr, încerc să îi dezvolt pe partea asta emoțională, căci contează foarte mult în zilele noastre. Nu sunt un părinte perfect, am zile și zile.

Ai vreo teamă cu privire la creșterea alor tăi? Au acces la TikTok?

Copiii mei nu au TikTok, nu au voie. Le-am interzis, au în schimb YouTube. Și acolo există control parental și atunci situația e sub control. Încerc să îi direcționez către activități sau ne plimbăm, mergem la un muzeu, vreau să descopere altfel lumea. Ba chiar îi pun să se uite cu mine la tot felul de site-uri de streaming. Ne-am uitat zilele trecute la un serial despre zei și au învățat despre zeii Greciei Antice. Și m-au întrebat apoi și am zis hai să căutăm pe Google. Am căutat și au fost fascinați, și atunci au pus singuri întrebările pentru informația de care aveau nevoie.

Planurile de Paște ale vedetei TVR. Trei weekend-uri de petreceri la rând

Cum petreceți de Paște?

Florina Constantinescu: Cu emisiunea „Vedeta familiei” suntem în pauză, până la următoarele filmări, dar eu sunt zilnic la știri, prezint și Meteo, iar programul meu e de luni până joi, mai nou, și în weekend stau cu copiii, stau acasă. Vom face sărbătorile acasă, în familie, la Pitești. Avem vânătoare de ouă, neapărat, e deja o tradiție, în fiecare an facem treaba asta. Ei au descoperit că nu există un iepuraș care aduce cadouri, dar știu că eu le cumpăr tot felul de dulciuri, le ascund prin grădină și ei pleacă în căutarea ouălor de Paște și a surprizelor.

Mai gătim, cam asta facem. Am instalat chiar de Florii, de ziua mea, o trambulină. Ne-am dat în trambulină și am râs, am zis că e bun și sportul. Dar, da, o să stăm acasă. Dacă e să avem invitați, sunt bine primiți, la noi poarta e deschisă tot timpul. O să recuperăm petrecerea de Paște de ziua mea, weekend-ul următor, pe 27 aprilie. Practic, eu trei weekend-uri sărbătoresc: Florii, Paște și ziua mea de naștere.