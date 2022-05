Florina Mărcuța, fosta soție a lui Bebe Cotimanis, și-a închis afacerea și s-a înscris la Teologie! ”Am plâns două zile”

Florina Mărcuța a închis școala de machiaj la începutul pandemiei și, anul trecut, s-a înscris la Facultatea de Teologie Justinian Patriarhul din București, la secția Artă Sacră. La admitere, a reușit să intre a zecea la buget. Pentru examen a pregătit cinci tablouri mari, în creion. A avut deja lucrări la o expoziție de la Mănăstirea Antim.

Florina Mărcuța s-a înscris la Teologie și s-a reinventat

Make-up artista Florina Mărcuța a mărturisit, într-un interviu pentru FANATIK, de ce a închis școala de machiaj și care sunt motivele pentru care s-a înscris la chiar dacă are peste 50 de ani. Acum, colegele și prietenele o numesc ”Blonda de la Teologie”.

V-ați înscris la Facultatea de Teologie? Ați închis școala de machiaj?

– Am avut timp și pandemia m-a ajutat din plin să fac acest lucru. La finalul lunii februarie 2020 am închis școala de machiaj, acolo unde am avut pe Strada Mihai Eminescu. Proprietarii au vrut să vândă și a fost perfect pentru mine. Am predat locația. Când le aranjează Dumnezeu, le aranjează. Am luat o pauză.

Dar am fost activă mai mult pe partea de cosmetică, ca să-mi pot câștiga existența. După un maraton de 19 ani cu școala mea, școala lui Matei, fiul meu, evenimente… mi-a prins bine. Și anul trecut am zis să iau un pachet cu pictură și desen, timp de o lună de zile, la o școală privată, să ies din casă.

Dar de ce Teologie?

– Am zis că fac ceva și pentru sufletul meu. Am zis să fac ceva mai mult. Am vorbit cu profesorul și l-am întrebat dacă am șanse să merg mai departe. La Teologie am mai avut o tentativă de a mă înscrie, când Matei era în clasa a Vll-a.

Dar nu puteam să mă duc. Dar anul trecut, în luna mai, m-am decis foarte repede. M-am interesat de ce lucrări este nevoie. Voiam Teologie sau Pedagogie, pentru UNARTE (Facultatea de Artă-n.r.) nu eram pregătită. Speram ca măcar la Pedagogie să fac față la examen.

”Îmi venea să iau pensula și să repar”

Totuși o legătură cu Teologia, cu biserica exista…

– Când intram la biserică la noi, biserica fiind veche… mă gândeam că trebuie restaurată. Mă uitam pe pereți și parcă îmi venea să iau pensula și să repar, fără să am habar că am să urmez calea asta. M-am interesat ce am nevoie și mi s-a spus că trebuie cinci lucrări de 50 pe 70 cm.

Și am avut ca temă: portret, natură statică, peisaj, reproducere după o icoană (Sf. Paraschiva la care m-am rugat înainte) și alta după o scenă religioasă, Schimbarea la Față (pe care am pictat-o tot după ce m-am rugat și am citit acatistul). La culori mă pricepeam, dar nu mă așteptam să iasă așa din creion.

Profesorul mi-a mai dat câteva explicații, după ani de zile de pictură pe corp și machiaj… I-am arătat tablourile și m-a mai văzut înainte de examen. Nu vedeam nimic în fața ochilor, decât desene. M-am luptat cu căldurile de pe balcon… Dar am zis, eu trebuie să fac lucrările.

“M-am gândit că, dacă intru la buget, înseamnă că e un dar de la Dumnezeu”

Și v-ați înscris la examen…

– M-am gândit că, dacă intru la buget, înseamnă că e un dar de la Dumnezeu, iar dacă intru la cu plată (și îmi permit, rămân) și înseamnă că e un semn. Dacă nu intru, atunci o să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru ce am descoperit în mine. Așa am gândit și așa am făcut. M-am trezit la examen și au venit rezultatele.

Când am văzut că am intrat la buget, a 10-a din 13, am plâns două zile de bucurie. Bucuria aceea o trăiesc și azi, când sunt studentă în anul l de facultate. Fiul meu este student la Iași, la Arte Vizuale, la secția foto-video.

Prietenii îi spun ”Blonda de la Teologie”

Și, ați avut emoții în sesiune?

– Pentru examenul la UNARTE se cereau 20 de lucrări și nu aveam timp. Nici nu puteam concura cu elevii care aveau un liceu de artă. Este darul cel mai frumos pe care l-am primit… Din octombrie am început facultatea și mi-e tare bine. Am zis, dacă trec și de prima sesiune este ceva.

Cu stress, cu emoții, a trecut și sesiunea din iarnă. Am avut de învățat istoria bisericii universale, istoria artei, noul testament… Glumeam cu fiul meu și i-am spus că din școala generală nu am mai avut așa note. Am avut media 9.50.

Să mă țină Dumnezeu sănătoasă. Clar, am ce învăța de aici. Este de suflet, îmi plac și profesorii si colegii. Mai suntem 10 trecuți de 30 și 40 de ani… 7 la restaurare. Colegele și prietenii îmi spun ”Blonda de la Teologie”

Prima facultate a fost Management și Turism

Ce facultate ați mai făcut?

– Prima facultate pe care am urmat-o a fost cea de Management și Turism. Și prima facultate și masterul tot în Administrarea Afacerilor în Turism și Administrare Ospitalieră. Dar această facultate este de suflet. La cursurile de machiaj, profesoara îmi spunea ”Madame Picasso”. La toate îndeletnicirile acestea practice de pe vremea noastră aveam numai nota 10.

Eu cred că aceste talente trebuie descoperite. Tot ce a pus Dumnezeu în noi este important să descoperim și să ne redescoperim. Am ajuns la concluzia că nu întotdeauna banul e cel după care trebuie să alergăm. Poate la început, dar după 50 de ani e important ”să ne așezăm.”

Cât timp veți fi studentă?

– Facultatea durează trei ani, plus încă doi ani de master. Să vedem cum evoluez. Am avut o expoziție la Mănăstirea Antim din București… cu desene. În paralel mă ocup de machiaje și tratamente cosmetice, să am din ce trăi.

Mi-ați spus că pe Sfânta Paraschiva și reprezentarea scenei cu Schimbarea la față nu le-ați putut picta decât după ce v-ați rugat înainte….

– La m-am rugat încă de dinainte de examen să mă ajute. Sunt nedespărțită de racla ei și mă rog la ea de câte ori ajung la Iași. Și tot înainte de examen, înainte să o pictez, am aprins candela și i-am citit acatistul. Așa am procedat și cu reprezentarea scenei de la Schimbarea la față de pe Muntele Tabor. Și când am reușit, nu-mi venea să cred… Acum, mă bucur de aceste daruri, pe care mi le-am descoperit.

Florina Mărcuța și Bebe Cotimanis s-au despărțit în 2018

În vara lui 2014, Florina Mărcuţă și Constantin Cotimanis au ajuns la altar după 14 ani de relație. Cei doi s-au cununat religios la o mănăstire din nordul Moldovei. Au împreună un copil, un băiat, pe nume Matei, care a moștenit de la amândoi veleitățile artistice. Matei a plecat să studieze la Iași, după iubita lui. În 2018, Florina Mărcuța și actorul Bebe Cotimanis s-au separat. Actorul are în prezent o relație cu colega sa de scenă, Iulia Dumitru, actriță la Teatrul Alexandru Davila din Pitești.