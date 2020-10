Florin Gardoș, interviu exclusiv pentru Fanatik. „Nu va fi simplu pentru FCSB, atât timp cât nu este în formulă completă’”

Florin Gardoș a fost unul dintre cei mai importanți jucători pentru Steaua/FCSB în perioada în care Laurențiu Reghecampf a fost antrenor, însă ghinioanele s-au ținut lanț de fundașul central, care a fost accidentat o perioadă lungă de timp și nu s-a putut impune în Premier League.

Gardoș a jucat după foarte mult timp 90 de minute, se simte foarte bine din punct de vedere fizic și e încrezător că poate să revină la forma care i-a adus transferul lui Southampton în Premier League, unde a fost adus de Ronald Koeman, actualul antrenor al Barcelonei.

Gardoș a jucat în Ghencea între 2010 și 2014, amintirile din derby-urile Steaua-Dinamo, fiind unele dintre cele mai frumoase pentru fotbalistul de 31 de ani. Primul trofeu din cariera de fotbalist l-a câștigat chiar într-o finală de Cupă cu Dinamo.

Florin Gardoș, interviu exclusiv pentru Fanatik: ,,La un meci cu Dinamo, Andrei Cristea m-a întrebat ce luăm de alergăm așa?”

Florin, ai jucat atâtea meciuri cu Dinamo. Care e cea mai frumoasă amintire din derby?

– Pentru mine, cea mai frumoasă amintire e finala Cupei României, din 2o11, după ce pierdusem de două ori în campionat cu ei, în urma unui joc bun făcut de noi, în ambele partide. A fost cea mai dulce răzbunare! A fost primul trofeu câștigat de mine, pe urmă anul viitor n-am mai câștigat niciun trofeu, am terminat pe locul 2, iar apoi perioada noastră când am dominat campionatul și am cucerit titlul de două ori.

Cum vă motivați înainte de meciul cu Dinamo? Mister vă motiva în mod special înainte de meci?

– Nu era nevoie! Pentru că deja începea să se vorbească și în presă și la televizor de meci, cu cel puțin o săotămână înainte, se simțea așa o tensiune în creștere, pe măsură ce se apropia meciul, plus că tot timpul, la antrenamentul oficial venea la stadion un grup de cel puțin 100-200 de suporteri, cu torțe, cu fumigene.

Ai avut vreun schimb de replici ieșit din comun pe teren cu cineva de la Dinamo?

– Chiar la meciul când ne-am lăsat mustață, era Andrei Cristea la Dinamo și mi-a zis la un moment dat în timpul meciului: ,,Florine, pe bune! Zi-mi și mie acum, ce luați de alergați așa?”. Și chiar nu luam nimic! Reghe cu Neubert ne-au rupt în două și de aia alergăm așa, i-am zis eu. Nu știu dacă m-a crezut sau nu, dar îi spun că dacă aș fi luat ceva atunci, aș lua și acum să joc la fel!

„Absențele de la FCSB echilibrează balanța”

Ai și o amintire tristă din derby? Dar cea mai amuzantă?

– Da, amintiri triste am din anul 2010, când am pierdut în Ștefan cel Mare, după ce am condus 1-0 și pe urmă în Ghencea ne doream revanșa rău de tot și ne-a dat Torje un gol cu capul! Am fost chiar foarte supărați după meci… Însă am priceput destul de repede, cei noi, ce înseamnă un derby, mai ales pentru suporteri și după ce am pierdut meciul nici nu mai era nevoie să ne certe nimeni, pentru că eram toți foarte dezmăgiți și supărați. Cea mai amuzantă amintire legată de derby (râde), e atunci când ne-am lăsat mustață în 2013!

Cum vezi meciul de mâine? FCSB are ceva absenți și nu au foarte multe antrenamente, Coman, Filip și Nedelcu accidentați, Olaru suspendat… Mai sunt favoriți?

– Eu zic că pentru prima dată după mulți ani, nu e neapărat favorită, pentru că dacă vor lipsi jucători importanți, cred că se mai echilibrează balanța și chiar dacă Dinamo nu are încă rezultate, e o echipă mult mai solidă decât în anii trecuți! Și în anii trecuți, când echipa a fost valoric mult sub FCSB, au mai fost suprize. Deci cred că va fi un meci foarte disputat și e posibil orice.

,,Nu ai nevoie de nicio motivație înainte de meciurile cu Dinamo!”

– Meciul cu Dinamo era clar cel mai important meci din sezon și nu mai era nevoie de nimic! Reghe ne mai punea video-uri motivaționale, dar acuma sincer, fără să fiu arogant, nu prea mai era nevoie! Eram foarte puternici în campionat! Mai mult în Europa încercam să ne motivăm sau înainte de meciurile cu echipe mai mici, acelea erau cele mai grele. Am avut o echipă foarte bună și nu știu când o să mai aibă Steaua o echipă la fel de bună!

Crezi că o revenire a lui Laurențiu Reghecampf ar putea să aducă din nou titlul anul acesta?

– Nu știu, nu cred că anul acesta se mai poate întâmpla mare lucru, chiar dacă au trecut doar câteva etape, dar nu știu dacă ar putea veni tocmai în momentul ăsta, probabil în iarnă. Depinde foarte mult cum va merge echipa până în iarnă, dar acum pare că CFR e favorită și Craiova. Dar dacă îi vor pierde și pe Mihăilă și pe Koljic, cum se vehiculează, CFR va fi iar campioană.

Mihai Stoica a vorbit la conferința de presă dinaintea meciului cu Dinamo despre importanța lui Thomas Neubert. Jucătorii l-au cerut insistent la echipă și întrebau tot timpul dacă s-a negativat, după infectarea cu COVID-19. De ce e atât de important Neubert?

– Este extrem de important pentru echipă! Dar s-a și creat așa un mit în jurul său. E Neubert care a fost cu generația noastră incredibilă: mâncam pământul cum se zice și alergam de rupeam! Toată lumea m-a întrebat de-a lungul timpului, dar ce făcea Thomas de eram așa bine? Cred că ar trebui ca orice fotbalist să lucreze cu Thomas, ca să înțeleagă mai bine ce făceam noi atunci, de eram atât de bine pregătiți fizic! Nu m-am uitat la meciurile FCSB-ului de până acum, ca să îmi dau seama dacă se vede o schimbare la nivel fizic, dar perioada asta cu virusul i-a dat peste cap și nu e relevant.

Dar, la noi, când a venit, s-a simțit o îmbunătățire la nivel fizic destul de rapidă. Niciodată nu m-am simțit atât de puternic din punct de vedere fizic! Dar antrenamentele erau… Nu știu dacă rezistam mai mult de doi ani, la ce antrenamente făcea! Era oboseală și fizică și psihică, pentru că era foarte, foarte greu, plus cantonamentele și antrenamentele! Aveam noroc că nu aveam cicluri de joc sâmbătă-sâmbătă, pentru că mereu jucam miercurea sau joia. Dacă era săptămână normală… păi miercurea și joia era greu tare de tot!

Mai ții legătura cu cineva de la FCSB?

Din generația actuală, în primul rând că nu am fost coleg cu niciunul, doar cu Panțîru la Iași sau cu Crețu pe la Chiajna, când eram noi tineri, singurul jucător care e acolo și a fost dinainte să vin eu, e Lucian Filip, cu care am vorbit, dar despre alte lucruri, nu am vorbit de fotbal. Cu Meme nu am avut niciodată o relație specială, a fost strict o relație jucător-conducător.

,,În sfârșit sunt bine! Am bifat după mult timp 90 de minute în campionat”

Ai vorbit de derby cu colegii tăi de la Clinceni? Cu Cristi Tănase și Paul Pârvulescu?

– Am vorbit puțin, sigur că am fost și sunați, am făcut chiar o filmare pe Național Arena și am mai vorbit între noi. Și ei zic că atâta timp cât FCSB nu e în formulă completă, nu e chiar simplu. Dar până la urmă, derby-ul e derby, chiar dacă poate nu mai sunt aceleași orgolii, nu mai sunt spectatori.

Nu îl chemați și pe Raul Rusescu la Clinceni?

– Noi îl vrem! El să vrea să vină!

Tu cum te mai simți după desele accidentări suferite?

Am încercat de fiecare dată să găsesc motivație, să mă uit așa la alte cazuri de fotbaliști care au pățit-o mai rău ca mine cu accidentările și unul dintre cazuri a fost Filip, care a avut mai multe probleme decât mine și am zis că dacă el a reușit să treacă peste, trebuie să reușesc și eu! Au fost multe lucruri de care m-am agățat și m-au făcut să continui! Acum, în sfârșit sunt bine! Am bifat după mult timp 90 de minute în campionat și cred că sunt pe drumul cel bun.

Ai vreun mesaj de mobizilare pentru cei de la FCSB înainte de derby? Sau pentru suporteri?

– Nu, pentru că ei știu ce au de făcut! Suporterilor le spun doar să aibă încredere în echipă, să fie alături de ei, pentru că în general nu e ușor să fii fotbalist la FCSB! Pe lângă faptul că există presiune din toate părțile, dacă nici suporterii nu sunt alături de tine, e mai dificil.

Ai urmărit proiectul celor de la CSA Steaua București? Lăcătuș, Ilie Dumitrescu, Tudorel Stoica, Gabi Balint susțin acest proiect…

– Da, am urmărit! Bineînțeles că am urmărit! Am văzut chiar acum la știri că au fost incidente înainte de Dinamo 2 – CSA Steaua. Nu știu cum l-au gândit ei la început, pentru că au pierdut foarte mult timp în liga a patra! Ei trebuiau să fie deja mult mai sus! Sigur că acum au și stadionul nou, au ce le trebuie ca să promoveze în Liga 1 în următorii ani, teoretic. Eu l-am văzut numai în poze. Multă lume mi-a spus că e cel mai frumos stadion din România! E foarte important managementul!

FCSB și CSA Steaua nu cred că vor putea să joace împreună pe Ghencea! Nu cred că vor putea să joace… Nu știu dacă din punct de vedere legal dacă ei vor putea refuza ca o altă echipă să joace acolo, dar eu cred că efectiv suporterii de la Peluza Sud nu și-ar dori acest lucru!